México.- La Cámara de Diputados de México aprueba la ley de consumo lúdico de marihuana

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Diputados de México ha aprobado este miércoles la ley de regulación del cannabis que legaliza el consumo lúdico de la marihuana y la posesión de hasta 28 gramos de la misma para uso personal, así como permite el cultivo de hasta seis plantas para autoconsumo.



Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados a dado luz verde a esta ley que ahora tendrá que pasar por el Senado para ser ratificada antes del 30 de abril, informa 'Milenio'.



Durante el debate de la misma, el partido gubernamental de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han votado a favor de la ley, mientras fracciones del Partido de Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Encuentro Social (PES) han rechazado la propuesta.



El coordinador de Morena, Pablo Gómez Álvarez, ha defendido la ley subrayando que se trata de "un primer gran paso para remontar los años de prohibición producto de los prejuicios y dogmatismos reaccionarios que trajeron violencia, persecución y corrupción y llevaron al aplastamiento de una libertad".



Asimismo, ha indicado que se trata de la libertad que en la actualidad se reivindica, especialmente para los jóvenes. "La práctica llevará a otras reformas legislativas, pero ya al margen de la prohibición", ha agregado.



Por su parte, el diputado Rubén Cayetano, ha destacado que "el cannabis no está considerado como uno de los graves problemas de salud pública en México" y ha recalcado que su regulación no será "abrupta e inmediata", sino que será "gradual".



Por el contrario, las formaciones que han votado en contra han lamentado que con la ley se incrementará el consumo y han incidido en que de autorizarse su uso lúdico, debería ser a partir de los 21 años y no de los 18, como recoge la propuesta, según informa 'Jornada'.



La legislación recibió el apoyo del Senado mexicano hace unos meses, pero la votada ahora se ha modificado. Así, el documento respaldado por la Cámara de Diputados este miércoles no recoge la creación del Instituto Mexicano de Cannabis y deja al Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) como el órgano rector de la cadena productiva y de consumo.



Igualmente, de acuerdo a la propuesta, el CONADIC podría incluso prohibir la adquisición, posesión y consumo de cannabis psicoactivo a mayores de 18 años y menores de 25 como medida de protección de la salud, entre otras competencias.



La ley permite el consumo con fines recreativos para mayores de 18 años, mientras no afecte a terceras personas, y contempla la posibilidad de establecer asociaciones de cannabis para cultivar y poseer hasta cuatro plantas por socio y un máximo de 50 plantas en total, siempre de forma lúdica.



Por otro lado, prohíbe el consumo en zonas de trabajo y educativas, así como la venta en máquinas de autoservicio o por correo, teléfono o Internet. Además, permite portar hasta 28 gramos de marihuana e incluye sanciones de hasta 15 años de cárcel a quien produzca, transporte, trafique, comercie o suministre marihuana sin la autorización correspondiente, en caso de que la cantidad sea superior a cinco kilogramos, entre otros.