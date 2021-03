Meme del Real de Café Tacvba: El rock es un discurso, no un género

Fotografía cedida este jueves por Leo Manzo donde aparece el músico mexicano Emmanuel "Meme" del Real mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/ Leo Manzo / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 11 mar (EFE).- Luego de "dejarse revolcar en la ola de la pandemia", el músico mexicano Emmanuel "Meme" del Real, retoma sus proyectos musicales y asegura que el rock ya no se encuentra en la forma convencional que se conocía (la música) sino, en otro formato.

"Parto del rock como una idea, un discurso, una necesidad de expresión, no como un género. Hoy en día el rock como discurso está en otro lugar y en otro formato, está en otra manera de comunicarse, está en las redes, en la gente que trata de decir algo y encuentra las herramientas, antes eran una guitarra y un micrófono", explica este jueves en entrevista con Efe del Real.

Meme es el teclista de Café Tacvba, una de las bandas de rock más icónicas de México.

Del Real presenció el auge del rock en español en carne propia y ahora es honesto cuando acepta que el rock en la actualidad no es el género más popular y con el que conecta la mayoría de la gente.

No obstante, considera que una de las cosas buenas que la pandemia ha traído, ha sido la necesidad de replantearse nuevos caminos en la industria cultural.

"El rock en la pandemia, como la música, la cultura y las artes, ha tenido imposibilidades, pero también se ha presentado como una oportunidad para dejar atrás elementos o cuestiones que estaban de más, para reinventarse en otros sentidos", ahonda.

REVERSIONES DE UNA AMISTAD

Este jueves fue presentado "Azul" en voz y música de Meme, se trata de otro de los temas del disco tributo a Zoé "Reversiones", en el que han participado músicos tan diversos que van de Ximena Sariñana a la banda grupera Bronco.

"Qué mejor que hacer una versión y rendir un tributo a alguien a quien admiras pero que también conoces, traté de disfrutarlo y de darle otro acercamiento a la canción pero siempre respetando su esencia", menciona Meme, quien además cuido cada detalle de su voz.

"Azul" no es la única canción del disco en la que Meme participa, también fue parte de la producción de otro tema icónico de la banda originaria de Cuernavaca, Morelos.

"Antes de 'Azul' yo trabajé produciendo la canción de 'Paula' que es la que canta Andrés Calamaro, esto me dio a mí la oportunidad de trabajar con Calamaro", dice Meme emocionado desde su estudio personal.

El músico asegura que la relación con los integrantes de Zoé es muy buena y que existe un cariño, una amistad y una admiración profesional importante.

"Además de ser amigos hemos compartido escenarios, he tenido la oportunidad de verlos en diferentes ciudades y con diferentes públicos y me gusta su 'show', poder convivir con esa energía te alimenta", dice del Real.

En 2020 Meme encabezó junto con León Larregui, el vocalista de Zoé, la campaña "¡Va por el crew!", donde buscaron apoyar económicamente a la gente del medio de la música que atravesaba por momentos difíciles por la pandemia.

El resultado fue positivo y pudieron ayudar a 300 personas, de las que se siente orgulloso, aunque asegura que le hubiera gustado poder llegar a más lugares.

Su proyecto como solista sigue avanzando y espera hacer unos cuantos lanzamientos este año, mientras que con los "tacubos", aún no tiene planes próximos.

Además se encuentra trabajando en la musicalización de la serie "Amsterdam" de HBO y a la par disfruta del tiempo con su familia.