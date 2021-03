Marina asegura que Jesús no intima con su tentadora por miedo a no quedar a la altura

04/02/2021 MARINA, PAREJA DE MANUEL EN 'LIDLT' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 11 (CHANCE)



Marina ha tenido que enfrentarse a unas imágenes surrealistas de Jesús en la villa de los chicos. El concursante se rodea de personas que no le dicen las cosas como son, sino que le dicen lo que quiere oír y eso le pasará factura. La concursante se ha dado cuenta de lo que no quiere, es decir, no quiere seguir con esa relación con la que no era feliz y no podía ser ella cien por cien.



"No es el Jesús que yo conozco, me gustaría ver algo de él, si de verdad estaba tan enamorado de mí, que mostrara algo, sé que ahora se está haciendo el duro" le decía a Sandra antes de ver las imágenes que más le dolerían.



Tanto Marina, como sus compañeras, han tenido que ver cómo Jesús aprovechaba un momento de soledad en su habitación para desfogarse de manera íntima... algo que ha sorprendido a todas las concursantes, pero sobre todo a su pareja: "La última imagen me ha impactado. Yo llevo toda mi relación cohibiéndome, no siendo yo, no estando a gusto, aquí me he dado cuenta de que me faltaban muchas cosas. No quiero ser esa Marina de antes. Isaac es una atracción que yo tengo, yo no me he dado cuenta por él que mi relación no iba bien, me he dado cuenta por otras cosas".



Marina sabe perfectamente que no ha complicidad entre Jesús y la tentación, de hecho le ha asegurado a Sandra Barneda que no tienen ningún futuro afuera: "El que se va a dar la hostia fuere es él, a esa chica no le gusta mi novio, ni va a estar con mi novio fuera. Por dentro está roto y lo sé".



La concursante ha dejado claro que no es que no quiera estar con Jesús, sino que el tipo de relación que llevaba con él era errónea y se ha dado cuenta que quiere otro tipo de noviazgo. Además, Marina ha asegurado cuando ha visto los besos de su pareja: "Qué frío todo" y ha defendido que si no hace nada con su tentación es porque no hay pasión: "Tiene miedo de ponerse nervioso y no hacerlo bien, que se venga abajo".