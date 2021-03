Lukashenko pide a los militares defender el país de un ataque "desde dentro"

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko. EFE/Sergei Karpukhin/Archivo

Moscú, 11 mar (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, llamó hoy a los militares a defender el país de un ataque "desde dentro" al nombrar a un nuevo jefe del Estado Mayor y un nuevo ministro para Situaciones de Emergencia.

"No hay que estar sentados en las guarniciones militares y esperar a que alguien cruce (...) la frontera y entonces empuñar el rifle y empezar a combatir. Combatiremos desde aquí. Ustedes deben estar preparados para ello", dijo Lukashenko, según la agencia BELTA.

Dirigiéndose, entre otros, al nuevo jefe del Ejército, Víctor Gulevich, advirtió que "el mundo ha cambiado" y que no habrá una ofensiva terrestre como en 1941, sino que la amenaza es de dentro del país.

"Se lo digo públicamente, los militares tendrán que defender su país desde aquí, empezando desde dentro. Debemos defender a nuestras familias. Y a las familias de nuestra gente. Eso es todo. Simple aritmética", dijo.

En clara alusión a las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, consideradas fraudulentas por la oposición y Occidente, Lukashenko destacó que dichos enemigos ya lo intentaron entonces, pero que se "rompieron los dientes".

"Ahora lo intentarán con todas sus fuerzas y lo harán desde dentro", afirmó.

También designó un nuevo jefe del Comité de Investigación y, según informó hoy el Tribunal Constitucional, en breve se formará una comisión para la reforma de la Carta Magna, la propuesta de Lukashenko para aplacar las protestas contra el régimen autoritario bielorruso.

"Digan lo que digan sobre que estamos anquilosados, no hay nada de eso. Hemos prácticamente renovado a todos los dirigentes del país y lo mismo ha ocurrido a nivel de gobernadores y de consejos municipales", dijo.

Desde el estallido de las protestas antigubernamentales, Lukashenko ha acusado a Occidente de apoyar a la oposición democrática y pidió ayuda al presidente ruso, Vladímir Putin, para defenderse de una supuesta agresión externa.

La oposición, que en su mayoría se encuentra en el exilio o en prisión, ha rechazado categóricamente la propuesta de reforma constitucional de Lukashenko, al que acusan de intentar perpetuarse en el poder.

Además, acusan a las autoridades de seguir reprimiendo a sus representantes y de aplastar cualquier mínima muestra de disenso en la sociedad de la antigua república soviética.

De hecho, el popular bloguero y opositor bielorruso Serguéi Tijanovski, marido de la líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, podría ser condenado a hasta 15 años de cárcel, según informó hoy el Comité de Investigación de Bielorrusia.

La Justicia también incoó en febrero otros dos nuevos casos penales contra otra de las líderes opositoras, María Kolésnikova, que podría ser sentenciada a doce años de prisión.