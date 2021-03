Luis Suárez y Llorente, 27 goles y 33 puntos

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez celebra el segundo gol de su equipo ante el Athletic de Bilbao durante el partido aplazado de LaLiga que se disputó este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 11 mar (EFE).- No hay nada más indudable para representar la condición indispensable de Marcos Llorente y Luis Suárez en el liderato de la Liga del Atlético de Madrid que los goles, los 18 del uruguayo y los nueve del madrileño, y su efecto: 33 puntos de los 62 que suma el equipo con incidencia directa de uno de los dos o ambos.

Por separado son imponentes; juntos son incontestables y decisivos para el Atlético, que comanda la clasificación con seis puntos sobre el Barcelona, segundo, y con ocho sobre el Real Madrid, tercero, mientras la Liga enfila su último tercio desde este fin de semana, con la visita al Getafe como siguiente examen del líder.

Tiene de nuevo esa renta, repuesta tras los altibajos de las últimas jornadas, porque entre Llorente y Luis Suárez remontaron al Athletic en el Wanda Metropolitano (2-1). El centrocampista empató al borde del descanso a servicio de Thomas Lemar; el delantero, a pase de Llorente, se inventó un recorte dentro del área, fue derribado en penalti por Unai Núñez y lo transformó en el 2-1.

"Yo me quiero agarrar del grupo, porque evidentemente dos futbolistas sólo no cambian un partido, sí el equipo. Y el equipo entendió que no lo estaba pasando bien, buscó orden para volver a engancharse y trabajar mejor el partido, y después el grupo y el equipo en sí generaron un segundo tiempo que nos gustó bastante", opinó Simeone al término del encuentro sobre sendas actuaciones.

Su determinación es un valor incalculable para el Atlético. De Marcos Llorente y de Luis Suárez. Entre los dos acaparan el 54 por ciento de los goles en esta Liga del Atlético, entre los dieciocho del '9' uruguayo y los nueve del '14' madrileño, que resultan los 27 tantos entre los dos de los 50 que acumulan en global el equipo.

Si se añaden las asistencias (dos de Luis Suárez y ocho de Marcos Llorente) su aportación crece hasta los 30 goles en esta Liga, una vez que en siete conectaron entre sí. El centrocampista le dio cuatro al delantero, sin contar el pase que luego terminó en el penalti del miércoles, y el delantero le dio tres al centrocampista.

CLAVES EN EL 53 POR CIENTO DE LOS PUNTOS DEL LÍDER

La condición decisiva de todos esos goles para el liderato del Atlético no admite tampoco ningún matiz. Juntos han sido definitivos para 10 puntos del Atlético en esta Liga, porque fueron los dos goleadores del 2-0 al Betis, del 1-2 al Alavés y del 2-1 al Athletic Club y porque entre los dos construyeron el gol ante el Real Madrid.

Asimismo, los goles de Marcos Llorente -sin ningún tanto a la vez de Suárez- le dieron otros cuatro puntos al Atlético, con el 1-2 en Granada, porque anotó el 0-1 y provocó la acción del 1-2 que anotó Ángel Correa, y con el 1-1 al Levante, del que marcó el único tanto del Atlético, en una noche sin pegada del '9' uruguayo.

Y la cantidad de puntos se dispara hasta 19 sólo con los goles de Luis Suárez, sin contar los citados duelos contra el Alavés, el Athletic y el Betis. Sin sus dianas ni su contundencia en el área contraria, por ejemplo, el Atlético no habría ganado ni al Valencia (3-1) ni al Cádiz (2-4) ni al Eibar (1-2) ni al Celta (0-2), en este caso porque abrió de forma clave el triunfo con el 0-1 al comienzo del choque, ni al Elche (3-1) ni al Getafe (1-0). Ni tampoco habría empatado con el Celta (2-2) en el estadio Wanda Metropolitano.

LA MEJOR PAREJA DE LALIGA

En total, sólo con los goles esenciales o indispensables de los dos, sin contar los tantos que cerraron triunfos ya consolidados, como el 6-1 al Granada, el 4-0 al Cádiz, el 2-0 al Valladolid o el 0-2 a la Real Sociedad, entre Luis Suárez y Marcos Llorente le han dado un total de 33 de sus 62 puntos al líder. Un 53 por ciento.

Comparativamente, los dos mejores goleadores del Barcelona esta Liga son Lionel Messi, con 19, y Antoine Griezmann, con seis, para un total de 25; los dos de la Real Sociedad son Alexander Isak y Mikel Oyarzábal, con 22 entre ambos; los dos del Levante son José Luis Morales y Roger Martín, con veinte en total; del Villarreal Gerard Moreno y Paco Alcácer, con 20; del Real Madrid Karim Benzema y Casemiro, con 13 y 5, respectivamente, para sumar 18... Nadie tiene los números de Luis Suárez y Llorente, la pareja de la Liga.

Iñaki Dufour