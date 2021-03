Los Reyes presiden el homenaje a las víctimas del 11-M

11/03/2021 DON FELIPE VI Y DOÑA LETIZIA POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Hay fechas que no se olvidan y el 11 de marzo es una de ellas, una en la que todos los españoles nos acordamos de aquel atentado en los trenes de Cercanías de Madrid que arrebató la vida de muchas personas. Aunque hayan pasado ya 17 años, pero el recuerdo de las 193 víctimas sigue muy presente en nuestra sociedad y sobre todo, en todas esas familias que perdieron a un ser querido.



Hoy se ha celebrado el acto de Estado de Reconocimiento y Memoria a todas las Víctimas del Terrorismo, presidido por los Reyes, en los jardines del Palacio Real de Madrid. No han estado solos, ya que también hemos visto la presencia del Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez y además de Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado...



Pepa Bueno es una de las protagonistas en el día de hoy ya que en estos primeros minutos ha pronunciado unos versos de la poetisa Piedad Bonet y ha dejado claro que hoy es un día en el que se rinde homenaje a todos aquellos que se vieron afectados por el atentado.



Después de ella, ha tomado la palabra Alejandra y Carlos, dos jóvenes nacidos el 11 y 12 de marzo del 2004 que han leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Reina Letizia ha elegido un look de negro riguroso y en esta ocasión, el Rey Felipe VI un traje azul oscuro con corbata del mismo color en un tono más claro.