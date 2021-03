Levantamiento de pesas, una de las esperanzas de Ecuador para Tokio

Fotografía cedida por la Secretaría del Deporte que muestra a la veterana deportista ecuatoriana Alexandra Escobar durante un entrenamiento el 5 de marzo de 2021 en Quito (Ecuador). EFE/Secretaría del Deporte de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 11 mar (EFE).- Ecuador deposita sus esperanzas en el levantamiento de pesas para ampliar su lista de clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y tiene por ahora a la experimentada Alexandra Escobar y a la joven Tamara Salazar dentro del escalafón mundial de clasificación.

Escobar está séptima en los 59 kg y Salazar cuarta en 89 Kg, pendiente aún del cierre de la clasificación, pero la esperanza local se extiende también a otras pesistas que ha concentrado en Portoviejo para un campamento de entrenamiento de un mes.

De 40 años y con cuatro participaciones olímpicas consecutivas (2004, 2008, 2012 y 2016), Escobar buscará su quinta y última clasificación a unos juegos en el Campeonato Panamericano de abril en República Dominicana y el Campeonato Sudamericano de Colombia del 10 al 14 de mayo.

"Tengo toda clase de medallas, de todos los colores, pero me hace falta la olímpica. Estoy luchando, sería la última esta vez, si Dios me permite estar entre las tres primeras, estaré agradecida", indicó la deportista esmeraldeña en un boletín de prensa de la Secretaría del Deporte ecuatoriano.

La pesista alberga la esperanza de clasificación y medalla en Tokio tras un cuarto puesto en los Olímpicos de Río, el quinto en Pekín, el séptimo en Atenas y el noveno en Londres.

En el lado opuesto de la escala de edad, con 23 años, aparece Salazar como nueva esperanza ecuatoriana en levantamiento de pesas.

Comenzó con solo 13 "por pura curiosidad", pues ya destacaba en otras disciplinas del atletismo, y su marca más importante la consiguió en el Campeonato Mundial de 2018 en Pattaya, Tailandia, con 252 kilogramos.

Oriunda de San Vicente de Pusir, provincia de Carchi, la misma del ciclista Richard Carapaz, Salazar busca con ambición su primera clasificación a unos Juegos.

"Yo nunca paré, todo el año de la pandemia continué entrenando. Por ahora me encuentro bien físicamente", dijo.

Salazar fue medallista en Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, en el Mundial absoluto de Turkmenistán de 2018 (plata) y en el Mundial de Pattaya de 2019 (bronce).

"El sueño son los Juegos Olímpicos. Estoy con muchas ganas y mucha fe de estar ahí. No prometo una medalla, pero sí dar lo mejor de mí en cada competencia", destacó.

Además de Escobar y Salazar, la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas (FELP) espera poder clasificar al menos a dos mujeres más y también obtener alguno que otro cupo entre los hombres.

Para ello, desde hace dos días, concentra a siete deportistas en la ciudad de Portoviejo en una prolongada sesión de entrenamientos hasta el 9 de abril, con vistas al Panamericano Senior de Santo Domingo entre el 18 y 25 de ese mes.

Será el primer evento puntuable para Juegos Olímpicos en el continente, luego de un año marcado por la pandemia en el que solo hubo competencias virtuales.

"Por el momento en la clasificación están Tamara y Alexandra, porque están dentro de las ocho mejores del mundo. Queremos proyectarnos con dos cupos más en damas para lo que están Lisseth Ayoví, Neisi Dajomes y Paola Palacios", señaló el entrenador de la selección el cubano Hugo Quelal.

Dajomes, de 23 años y que ocupa el puesto 17 del escalafón mundial en 76 kg, tiene una fructífera trayectoria como campeona mundial Sub'17 en Kosice (Eslovaquia) en 2013.

También fue tricampeona mundial juvenil en Georgia, en 2016, Tokio en 2017 y Tashkent en 2018, y en el Mundial absoluto de Turkmenistán obtuvo dos medallas de bronce.

Su última gran actuación la tuvo en el Mundial de Pattaya, en 2019, donde logró medallas de bronce.

Ecuador también tiene vivas esperanzas en Liseth Ayoví, en 87 kg, y en la juvenil Paola Palacios, en 64 kg, que entre el 23 y 31 de mayo participará en el Campeonato Mundial Juvenil de Jeddah, Arabia Saudí, informó el presidente de la FELP, Luis Zambrano.

A Tokio clasificarán los ocho mejores halteristas por categoría y cada país puede presentar hasta cuatro atletas tanto en mujeres como hombres.

"En damas tenemos cinco opciones, es una enorme fortaleza, y en varones no podemos dejar de lado el gran momento de Cristian Zurita (61 kg) y David Arroyo (109 kg)", declaró el directivo.

El equipo técnico en Portoviejo lo integran también el venezolano Jorge Rivero y el ruso Alexei Ignatov, además de la fisioterapeuta Karen Llaguana.

Ecuador tiene hasta el momento 13 deportistas clasificados para Tokio, siete en atletismo, dos en tiro, uno en pentatlón moderno y tres en ciclismo de ruta, entre ellos Carapaz.