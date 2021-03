Laura Matamoros siembra la duda. ¿Está embarazada por segunda vez?

04/03/2021 Laura Matamoros, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Los más de 900.000 seguidores de Laura Matamoros en Instagram se han quedado patidifusos cuando la influencer ha presumido, de perfil, de una incipiente barriguita que podría significar que está nuevamente embarazada y que en los próximos meses dará un hermanito a Matías, que en mayo cumple 3 años.



Pero que no cunda el pánico porque nada más lejos de la realidad. La hija de Kiko Matamoros ha querido solidarizarse con el resto de las mortales y demostrar que no es perfecta y que, como todas, de vez en cuando se despierta con una tripa tan hinchada que podría llevar a equívocos.



Empezando la jornada en el gym y presumiendo de piernas con unas mallas de camuflaje, Laura ha presumido de sentido del humor y ha bromeado con su incipiente "barriguita", enseñándola de frente y de perfil y asegurando que parecía "embarazada de tres meses", pero que simplemente se "había levantado así", quizás fruto de una mala disgestión nocturna que ha hecho que, por unos instantes - hasta escuchamos a la influencer bromear con el aspecto de su tripa - nos imaginásemos a Laura sumándose al babyboom reciente entre nuestras celebrities.



En su mejor momento con Benji Aparicio, y volcados completamente en su pequeño Matías, la pareja está centrada en sus numerosos proyectos laborales y parece que, por el momento, no piensan en ampliar la familia y convertir de nuevo en abuelo a Kiko Matamoros.