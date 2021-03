La preciosa y orgullosa felicitación de Alba Díaz a su madre, Vicky Martín Berrocal, en su 48 cumpleaños

18/03/2019 Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



En uno de los momentos más plenos de su vida, Vicky Martín Berrocal cumple hoy 48 años. Convertida en una de las diseñadoras más exitosas de nuestro país, triunfando como colaboradora en televisión al lado de Bertín Osborne - en "El show de Bertín" en Canal Sur - y enamorada como nunca del empresario portugués Joao Viega Soares, por quien no ha dudado en mudarse al país vecino, hoy sopla las velas con una celebración íntima al lado de su pareja.



Fue en noviembre de 2018 cuando la diseñadora comenzó un tímido romance con el conocido empresario luso, de quien no tardó en enamorarse como "una niña chica", como a la propia Vicky le gusta confesar. Sobrellevando su relación a distancia, y reencontrándose siempre que tenían ocasión, la sevillana decidió apostar fuerte por su amor y, en la primavera de 2020 - hace casi un año - se mudaba con Joao a Lisboa, una decisión de la que nunca se ha arrepentido.



Como ella confiesa, lo peor de vivir en Portugal es estar lejos de su familia y en especial de su hija Alba - fruto de su matrimonio con Manuel Díaz "El Cordobés" - pero como viaja a menudo a nuestro país la ve mucho más de lo que pensó en un principio. Madre e hija mantienen una relación de lo más especial y estrecha y es habitual verlas compartiendo numerosos planes y salidas, como si de dos amigas más se tratasen.



Alba siente verdadera adoración por Vicky y hoy, con motivo de su 48 cumpleaños, lo ha vuelto a demostrar, felicitándola publicamente a través de Instagram con unas preciosas palabras que reflejan el orgullo que Alba siente por su madre. "Felicidades a la mujer más increíble que puede haber en este mundo... y a la que tengo la suerte de llamar mamá. Te lo debo todo", ha publicado la influencer con una foto de las dos mirando sonrientes a cámara.



Una dedicatoria que Vicky, emocionada, no ha tardado en corresponder, asegurando en la fotografía de su hija que la afortunada es ella por ser su madre: "Suerte la mía! Te quiero como a nadie".