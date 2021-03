La policía investiga si Cuomo cometió un delito, tras una nueva denuncia anónima

En la imagen un registro del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 11 mar (EFE).- La Policía de Albany (Nueva York) investiga si una última acusación de abuso contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, puede constituir delito, algo que podría complicar la situación del político, que ha sido acusado por varias mujeres de comportamiento inapropiado y acoso.

Un portavoz de la policía aseguró que no han recibido una denuncia formal de la posible víctima, que denunció el abuso en la prensa local, ni la notificación de que hayan abierto aún una investigación penal contra el gobernador, pero deben investigar un posible delito.

Las acusaciones publicadas, donde el nombre de la mujer se mantiene en el anonimato, apuntan a un tocamiento en la residencia oficial del gobernador que puede dar pie a una investigación policial.

Según indicó el diario The New York Times, la policía de la capital del estado investiga si la última acusación contra Cuomo puede "llegar al nivel de delito", ya que implica supuesto tocamiento físico.

La policía estatal notificó a la de Albany, donde se encuentra la mansión del gobernador, de las acusaciones al gobernador.

La última incriminación es la sexta de una mujer contra Cuomo, cuyo futuro político cada vez está más cuestionado, después de que el líder demócrata del Senado del estado retirara su apoyo al gobernador y un tercio del legislativo haya pedido su dimisión o el inicio de un proceso de juicio político o "impeachment".

El presidente de la Asamblea del estado, el demócrata Carl Heastie, pidió este jueves abrir una investigación en el Comité Judicial de la cámara sobre las acusaciones de las seis mujeres contra Cuomo, lo que es visto como el prolegómeno para iniciar el "impeachment".

La presión contra el gobernador, una figura que dominaba la política estatal y que era considerado un serio aspirante para dar el paso al escenario nacional, se inició a comienzos del año con las acusaciones y la consecuente investigación sobre si Cuomo ordenó ocultar la escala real del impacto de la pandemia en las residencias de ancianos.

Cuomo fue acusado por políticos de su propio partido de ser agresivo con la intención de acallar las críticas y posteriormente fue acusado también por varias mujeres de actitud inapropiada y tocamientos, la mayoría de ellos durante el período de gestión de la pandemia.

La sexta mujer que acusa al gobernador de acoso sexual ha asegurado que el político la manoseó "agresivamente" en su residencia oficial, a donde le pidió que acudiera por motivos de trabajo a finales de 2020, informó este miércoles el medio local Albany Times Union.

Según el diario, la empleada del gobernador, mucho menor que él, detalló que Cuomo metió sus manos debajo de su blusa y le manoseó los pechos durante el incidente, que sucedió cuando ella tuvo que trasladarse a la Mansión Ejecutiva de Albany, la capital del estado de Nueva York, para solucionar un problema que su jefe estaba teniendo con el móvil.

La supuesta víctima, que no ha sido identificada y que reveló este martes el incidente sin ofrecer detalles, pidió entonces al gobernador que parara, apunta el medio, que asegura haber obtenido la información de una persona cercana a la mujer.

Esta es hasta el momento la acusación más seria contra el gobernador, que hasta ahora no ha sido denunciado formalmente por su comportamiento abusivo.

La fiscal general del estado, Letitia James, investiga tanto la posible ocultación de datos de muertes en residencias de la tercera edad como las acusaciones de abuso sexual y este jueves facilitó una web para que las mujeres puedan denunciar anónimamente al gobernador.