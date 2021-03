La mujer de Bernardo Pantoja asegura no saber si Agustín le prohibió la entrada en Cantora

02/01/2017 Bernardo Pantoja, en una imagen de archivoe EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Belén Esteban soltaba este miércoles la bomba en "Sálvame". Según sus informadores, Bernardo Pantoja - hermano de Isabel y padre de Anabel Pantoja) - se habría desplazado hasta Cantora con uno de los empresarios con los que la tonadillera tiene deudas pendientes para visitar a su madre, doña Ana, a la que lleva más de un año sin ver.



Sin embargo, según la de San Blas, esto no habría sido posible puesto que Agustín - hermano de Bernardo - se habría negado a dejarle entrar en la famosa finca, por lo que el padre de Anabel tuvo que regresar a Sevilla sin haber podido ver ni a su madre ni a su hermana Isabel, algo que habría enfadado muchísimo a Kiko Rivera cuando se enteró.



Con Bernardo enclaustrado en su casa por sus dificultades de movilidad y sus problemas de salud, hemos preguntado a su mujer, Junco, por la veracidad de esta información. La japonesa, que se ha convertido en el único apoyo del sevillano, nos cuenta que su marido está "bien" pero prefiere no confirmar su reciente visita fallida a Cantora.



Entre risas y señalando que "si yo no he ido", Junco no desmiente que Agustín no dejase entrar en la finca a Bernardo y tan sólo afirma que "no sé nada".