La industria textil peruana pide salvaguardas para superar el desplome del 2020

Personal trabaja en la fábrica de telas Nuevo Mundo en Lima. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 11 mar (EFE).- La industria textil y de confecciones de Perú, que tiene entre sus productos más selectos al algodón y la fibra de alpaca, pide salvaguardas al Estado para recuperarse del fuerte incremento de las importaciones asiáticas y de la caída de su producción un 32 % durante el 2020 por la pandemia.

El sector de confecciones "no ha podido levantarse", después de caer 36 % en el 2020, mientras que el textil soportó un descenso del 25,7 %, informó el gerente de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo, durante una presentación virtual de un informe sobre este rubro.

La industria textil llegó a reportar una caída del 93 % durante la cuarentena impuesta el año pasado, y su recuperación comenzó a fines del 2020 con un incremento de 9,4 % en diciembre, indicó el experto.

PÉRDIDA DE EMPLEOS

Sin embargo, en el tercer trimestre del 2020 ya se habían perdido 67.000 empleos en este sector, que tiene unas 93.000 compañías en su gran mayoría micro y pequeñas empresas.

Como gran parte de la economía de Perú, un 76 % de las empresas de este sector son informales, pero "este año tenemos una mayor informalización del sector" y por lo tanto, "la situación de los trabajadores se agudiza", indicó el también exviceministro de Industria (2003-2007).

Estimó que la informalidad podría llegar al 85 % si no se aplican restricciones a las importaciones.

Con respecto a la balanza comercial, las exportaciones peruanas cayeron 36 % después de haber llegado en su mejor momento a 2.000 millones de dólares por ventas al exterior, frente a un incremento de las importaciones, especialmente de China y Bangladesh, de 54 % en el 2020.

CHINA DUPLICA IMPORTACIONES

Las importaciones en este sector han ido creciendo paulatinamente desde 2016, en que ingresaban al país unas 16 millones de prendas, hasta duplicar a 30 millones de prendas durante el año pasado.

"Hay un potencial daño a la industria, con un incremento de importaciones súbito en relación a la producción nacional", expresó Castillo.

Esta subida de importaciones ha reducido la participación de la producción peruana a 2,9 % en el mercado local de confecciones y textil.

Por esta razón, la Sociedad Nacional de Industrias junto al conglomerado textil ubicado en la zona de Gamarra, en Lima, han presentado una solicitud ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para que se apliquen

medidas de salvaguardia en defensa de este sector.

COVID INTENSIFICA CRISIS EN SECTOR

Castillo aclaró que "no se debe a los problemas por covid o de producción por el confinamiento de marzo a mayo (de 2020), (sino que) es un problema que se ha venido generando desde hace muchos años".

Las prendas chinas ingresan al mercado peruano con "precios predatorios", dijo el analista, los mismos que se han reducido en 52 % hasta el 2020.

"Estas importaciones son una amenaza de daño para el país porque tenemos a los grandes países exportadores concentrando sus importaciones en nuestro país", al igual que otros destinos en Suramérica, precisó.

Ante ese panorama, "la comisión de Indecopi ha evaluado en base a una realidad, que existen circunstancias críticas que necesita se apliquen medidas urgentes para reparar el daño a la industria", afirmó Castillo.

RECUPERACIÓN DEPENDE DE PROTECCIONISMO

El sector textil y de confecciones estima que en mayo próximo podrán recibir un informe definitivo, después de tener la opinión del ministerio de la Producción del reporte de Indecopi.

"Esperamos que exista a partir de mayo la aplicación de medidas definitivas, que lleven a lograr un cambio en el sector", anotó el economista.

Estimó que la recuperación del sector a nivel de prepandemia, va a empezar a verse en el 2023, pues probablemente este año siga con una caída de alrededor de 20 %.

Además, Castillo planteó una ley de promoción de exportaciones para el sector textil, que considere un impuesto a la renta de 15 %, una ley de compras públicas, mayor inversión del Estado y las empresas en Investigación, Desarrollo e Innovación.