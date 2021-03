Kirguistán.- El Parlamento de Kirguistán aprueba celebrar el 11 de abril el referéndum constitucional

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Kirguistán ha aprobado este jueves un proyecto de ley para fijar el 11 de abril como fecha para el referéndum constitucional, por lo que la votación coincidirá con las elecciones locales en el país asiático.



El proyecto ha recibido 94 votos a favor y seis en contra en el Consejo Supremo, el Parlamento unicameral de Kirguistán, según ha recogido el portal kirguís de noticias 24.kg.



De aprobarse, la Carta Magna será enmendada para devolver al país a un modelo presidencialista, tras la aprobación del plebiscito celebrado en enero sobre estos cambios, que recibió cerca de un 81 por ciento de los apoyos.



La Constitución vigente de Kirguistán aprobada en un referéndum en 2010 no especifica la forma de gobierno. Si bien las fuentes oficiales afirman que Kirguistán es una república parlamentaria, el país tiene de facto un sistema semipresidencialista.



Sin embargo, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pidió la semana pasada la retirada del "problemático" proyecto y sostuvo que "pone en peligro" los Derechos Humanos y "debilita los controles y equilibrios necesarios para evitar abusos de poder".



Según ha detallado la ONG, "las disposiciones del proyecto de Constitución relativas al papel del Ejecutivo y del Legislativo erosionan el sistema actual de controles y contrapesos de la Constitución", incluidas competencias que anteriormente eran exclusivas del Parlamento.



Entre estas competencias figuran iniciar nuevas leyes y referéndums, revocar indirectamente los mandatos de los miembros del Parlamento y la autoridad para nombrar miembros del gabinete y jueces, a los que también podría destituir, entre otras autoridades y cargos como el presidente del Banco Nacional.



El plebiscito de enero se celebró junto a unas presidenciales en las que el expresidente en funciones y ex primer ministro Sadir Japárov obtuvo una amplia victoria con más del 79 por ciento de las papeletas.



Kirguistán veía estas elecciones como cruciales para devolver la estabilidad al país tras el colapso político que comenzó en los comicios legislativos de octubre, donde los partidarios de Japárov salieron en masa para exigir regeneración política.



Las protestas desembocaron en la liberación de Japárov, encarcelado por participar en el secuestro de un gobernador durante una protesta a favor de la nacionalización de las minas de oro en el país, así como la disolución del Gobierno y la anulación de los resultados de las parlamentarias.