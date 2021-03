Irene Rosales responde con el silencio a las palabras de Isabel Pantoja sobre Kiko: "Lo hace todo por dinero"

07/06/2019 Irene Rosales, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Isabel Pantoja ha roto su silencio en la revista Semana confesando con el "corazón roto" que la relación con su hijo es "irreconciliable" y que cree que Kiko lo ha hecho todo "por dinero". Unas duras declaraciones que han dolido mucho al cantante, que no ha podido contenerse y ha estallado contra su madre llamándola "ruin" y "rastrera".



Irene Rosales, más cerebral y menos visceral que su marido, prefiere ignorar los nuevos ataques de su suegra llamando a Kiko interesado y acusándole indirectamente de haber comenzado esta guerra pública sin cuartel solo por dinero. Así, fría e impasible, la colaboradora de "Viva la vida" da la callada por respuesta y reacciona con la más absoluta de las indiferencias a la "reaparición" de Isabel Pantoja con estas polémicas palabras sobre Kiko.



Sin embargo, Irene no puede evitar que se le escape una sonrisa cuando le preguntamos por la supuesta pelea que mantuvo su suegra con Agustín Pantoja por defender a sus hijos Kiko e Isa, y que habría terminado con el hermanísimo de la tonadillera alejado de Cantora durante unos días. A pesar de que en "Viva la vida" señaló que dudaba muchísimo de la veracidad del enfrentamiento entre los hermanos, ante nuestras cámaras solo sonríe ligeramente, dejando claro que no va a hacer declaraciones sobre las últimas polémicas que rodean a la mediática familia.