Irán condena que EE.UU. impida el desbloqueo de sus fondos en Corea del Sur

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif. EFE/Marina Villén/Archivo

Teherán, 11 mar (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, condenó este jueves que Estados Unidos impida la transferencia a su país de los fondos bloqueados por las sanciones en Corea del Sur, que se estiman en unos 7.000 millones de dólares.

"EE.UU. afirma estar a favor de la diplomacia y no de la política fallida de 'máxima presión' de (Donald) Trump, pero (el secretario de Estado, Anthony) Blinken se jacta de impedir que Corea transfiera nuestro PROPIO dinero al canal suizo, que solo se utiliza para alimentos y medicinas", escribió Zarif en Twitter.

El jefe de la diplomacia iraní aludió a unas declaraciones de la víspera de Blinken, quien señaló que, hasta que Irán no vuelva a cumplir con sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015, "no recibirá ese alivio" del desbloqueo de sus fondos.

"Repetir la misma política no producirá nuevos resultados", advirtió Zarif a la nueva Administración de Joe Biden, en referencia a las sanciones y la presión que ya empleó sin éxito Trump contra Irán para forzar al país persa a negociar un nuevo pacto nuclear.

Las autoridades surcoreanas habían comentado con anterioridad que estaban dispuestas a transferir a Teherán alrededor de mil millones de dólares para su uso humanitario a través del canal suizo, pero únicamente si EE.UU. daba su aprobación.

Además, el pasado 22 de febrero, el Banco Central de Irán anunció que había llegado a un acuerdo con Seúl para la transferencia de los activos iraníes, bloqueados desde que EE.UU. volvió a imponer en 2018 sanciones a Irán tras retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear.

Las negociaciones para el desbloqueo de estos fondos se intensificaron tras la detención por parte de Irán el pasado enero de un petrolero surcoreano, al que acusó de contaminar las aguas del golfo Pérsico, aunque la acción es considerada política.

En cuanto al conflicto con el Gobierno de Biden por el contencioso nuclear, la situación se encuentra en un punto muerto ya que mientras Teherán exige la eliminación primero de las sanciones, Washington pide a Irán que vuelva a cumplir con sus obligaciones, de las que se ha alejado hasta limitar las inspecciones internacionales.

El líder supremo iraní, Alí Jameneí, aseveró hoy en un discurso que "EE.UU. es el enemigo más malicioso de Irán" y que ese país "trata de manipular, distorsionar la verdad y contar mentiras".

"EE.UU. tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo y el único gobierno que alguna vez ha usado una bomba atómica es el de EE.UU. Luego elevan su voz para decir que están en contra de la proliferación de armas nucleares", denunció.

Jameneí, quien tiene la última palabra en las decisiones importantes del país, ha establecido que Teherán no volverá a sus compromisos nucleares ni negociará con Washington hasta el levantamiento completo de las sanciones.