Grupo de civiles busca el cuerpo de soldado estadounidense en norte de México

Familiares de desaparecidos realizan un rastreo en busca del cuerpo del soldado norteamericano Richard Halliday, que desapareció al salir de la base militar Fort Bliss de El Paso Texas en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres.

Ciudad Juárez (México), 10 mar (EFE).- Un grupo de civiles realizó este miércoles un rastreo en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez en busca del cuerpo del soldado estadounidense Richard Halliday, desaparecido en julio de 2020 en Texas (EE.UU.) y que según una denuncia anónima fue enterrado en esa zona de manera ilegal.

A pesar de las inclemencias del tiempo, unas 40 personas acudieron con picos y palas a efectuar la búsqueda en la zona conocida como el Cerro del Caballo, a unos 20 kilómetros de la frontera con El Paso, ciudad estadounidense donde desapareció Halliday.

David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, comentó desde el lugar de búsqueda que los seres queridos del soldado de 21 años se reunieron con la fiscalía del estado de Chihuahua, al que pertenece Ciudad Juárez, para informarles que dos semanas atrás recibieron información sobre el paradero del joven.

"Los familiares solicitaron llevar a cabo el rastreo en el área. Sin embargo, las autoridades les dijeron que no tienen el personal suficiente para efectuarlo y que se tiene que realizar un protocolo", aseveró Peña.

Richard Halliday es descrito de complexión normal: 1,70 metros de altura, 75 kilogramos, tez trigueña clara y cabello ondulado de color castaño oscuro.

La última vez que fue visto vestía una camiseta y una sudadera de color gris, un pantalón corto gris con azul turquesa y zapatillas deportivas de colores amarillo, rojo y blanco.

Sammy Carrejo, representante de la familia en la frontera, aclaró que el de este miércoles fue un rastreo ciudadano, ya que invitaron a los colectivos de búsqueda y a la población en general a sumarse.

"Hubo información de que en uno de los predios pudo estar Richard y pudieron haberle hecho daño. Estos datos ya fueron corroborados. No toda la información que nos llega se sigue, estos datos ya fueron verificados", manifestó sin más precisiones.

Carrejo indicó que las autoridades de la Fiscalía argumentaron que no era necesaria esta búsqueda, aunque según su experiencia "se localizaron decenas de restos óseos" en otras zonas donde el Ministerio Público no creía oportuno rastrear.

Los padres señalaron en julio de 2020 -el soldado desapareció el día 23 de ese mes- que las autoridades de Fort Bliss, la base militar donde estaba incorporado el soldado, estaban llevando a cabo una investigación.

También se pidió el apoyo del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez es considerada una de las urbes más violentas de México y en 2020 cerró con 1.643 asesinatos, de los más de 34.500 que se registraron en todo el país.

Lejos de serenarse la situación, el pasado enero fueron alrededor de 100 los cadáveres encontrados.