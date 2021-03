Fútbol/Segunda.- (Previa) El Mallorca busca nota en El Molinón y el Espanyol redención ante el Mirandés

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)



El RCD Mallorca afronta en la jornada 29 de LaLiga SmartBank una dura salida a El Molinón para buscar una gran nota ante el Real Sporting de Gijón, y defender el liderato ante Almería o Espanyol, con los 'pericos' en una mala racha que intentarán cortar en Miranda de Ebro.



El Molinón-Enrique Castro 'Quini' acoge el gran partido de esta jornada. El Sporting, en zona de 'play-off', recibe al líder con la intención de cortar las alas a un Mallorca que parece desatado en su camino de regreso a la elite.



Los sportinguistas vienen de empatar ante la Ponferradina (2-2) y en casa buscarán tres puntos que no les hagan perder el tren cabecero. Eso sí, el Mallorca viene de reforzar el liderato tras ganar tres partidos seguidos, el último ante el Cartagena (2-1).



Por su parte, la UD Almería cerrará la jornada recibiendo al Alcorcón y sabiendo ya si puede recortar puntos, o no, al líder. Los almerienses ganaron por la mínima al Girona en Montilivi, en duelo complicado, y se auparon a la segunda plaza, a 5 puntos del Mallorca.



Una segunda posición ganada a un RCD Espanyol en horas bajas. Pese a que los 'pericos' ganaron al Mallorca en el Visit Mallorca Estadi, los últimos resultados no son demasiado buenos, incluidos los dos últimos empates ante los dos asturianos; Sporting y Oviedo.



Y quien, como el Sporting, no quiere quedarse atrás es el Leganés, que visita al Oviedo con esos 10 puntos perdidos respecto al Mallorca, a 5 del Almería y del ascenso directo.



Otro partido destacado será el del Estadio Municipal de Castalia, entre Castellón y Sabadell. Ambos están en zona de descenso, pero una victoria podría valerles para salir de la zona roja. Una derrota, en esta 'final', restaría opciones de permanencia.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 29.



-Viernes.



Cartagena - Ponferradina 19:00.



Rayo Vallecano - Zaragoza 21:00.



-Sábado.



Fuenlabrada - Las Palmas 16:00.



Girona - Lugo 18:15.



Castellón - Sabadell 20:30.



Mirandés - Espanyol 21:00.



-Domingo.



Logroñés - Málaga 14:00.



Sporting - Mallorca 16:00.



Tenerife - Albacete 18:15.



Oviedo - Leganés 20:30.



-Lunes.



Almería - Alcorcón 19:00.