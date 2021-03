Fútbol/Primera.- (Previa) El Valencia quiere otro derbi ante un Levante que busca recuperar la sonrisa

13/09/2020 Manu Vallejo celebra el 3-2 ante el Levante COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA DEPORTES VALENCIA PRENSA LALIGA



El Levante y el Valencia abrirán este viernes (21.00 horas) la vigesimoséptima jornada de LaLiga Santander con uno de los tres derbis que tendrá el fin de semana liguero, en el que los 'granotas' esperan recuperar la sonrisa y defender su posición ante un rival que ansía alcanzar la deseada regularidad.



El derbi valenciano dará inicio a esta jornada, donde también habrá partido de rivalidad madrileña (Getafe-Atlético) y, sobre todo, el duelo entre el Sevilla y el Betis, y será el segundo consecutivo para los 'che', tras el de la semana pasada, en este caso regional, frente al Villarreal.



El conjunto de Javi Gracia sacó tres puntos claves ante el Villarreal con su tercera victoria seguida en Mestalla, otra vez con dos goles en los compases finales que le permitieron remontar a lo de Unai Emery y colocarse con 30 puntos, ya a ocho del descenso y a dos de sus vecinos del barrio de Orriols, que esperan acabar el 'luto' por su eliminación copera y tomarse la revancha de la primera vuelta (4-2).



El Levante estuvo lejos de su mejor versión competitivo el pasado domingo en su visita al Reale Arena, donde pareció notar el duro golpe de quedarse a las puertas de una histórica final de Copa del Rey. Tras ganar en el Wanda Metropolitano al líder, el equipo de Paco López no ha sido capaz de imponerse en sus tres siguientes partidos y ahora intentará recuperar la sonrisa para acercarse al objetivo de la permanencia, ya que Europa está lejos, a diez puntos.



Por ello, lo primordial para el Levante es cerrar cuanto antes la salvación, lo que pasa principalmente por hacerse fuerte en un Ciutat de València, donde no ha podido ganar sus últimos cuatro partidos ligueros, con tres empates y una derrota ante Osasuna, y donde no está encontrando tanta frescura ofensiva como cuando juega a domicilio.



Paco López sigue sin los lesionados Radoja, Postigo, Melero y Campaña, pero recupera a Róber Pier y a Sergio León, y todo hace indicar que volverá a poner en su once seguramente a Roger, De Frutos y Malsa, suplentes ante la Real.



Enfrente, tendrá a un Valencia que espera mejorar la imagen de sus últimas salidas ante el Real Madrid y el Getafe para sumar los tres puntos y superar a su rival en la tabla para mantener el sueño de jugar en competición europea.



Sin embargo, para ello, el equipo valencianista tiene que derribar la estadística que dice que esta campaña no ha sido capaz de ganar dos choques ligueros seguidos y que nunca se ha impuesto al Levante en los dos derbis de una campaña.



Además, Javi Gracia tendrá un obstáculo más en forma de ausencias importantes por sanción ya que no puede contar con Gayà, Soler, Racic y Maxi Gómez, más el lesionado Cheryshev, por lo que podría incluso apostar por un cambio de sistema y apostar por tres centrales.



