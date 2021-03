Fernando Verdasco regresará a Madrid para competir en el Mutua Madrid Open al ser invitado por la organización

06/05/2014 Fernando Verdasco, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Fernando Verdasco está de enhorabuena. Y es que la organización del Mutua Madrid Open acaba de anunciar que el marido de Ana Boyer será el tenista invitado en esta edición y, pese a no ocupar un lugar en el ranking de la ATP como para poder estar presente, el torneo cuyo director es Feliciano López ha tenido esta deferencia con él.



A través de un comunicado de prensa el Mutua Madrid Open ha anunciado la participación de Verdasco en la próxima edición señalando que, si hay alguien con un "vínculo especial" con el torneo ese es él: "No solo por su condición de madrileño, también por ser uno de los tres jugadores que más ediciones de este ATP Masters 1000 ha disputado a lo largo de su carrera con 17 participaciones, tantas como Rafa Nadal y Feliciano López".



El tenista, pletórico, ha querido agradecer al torneo esta invitación tan especial. "Que me hayan concedido esta oportunidad tan importante y especial para mí" - ha señalado - "mucho más después de un año tan difícil en mi carrera a lo que a tenis se refiere, al tener que pasar por quirófano para operarme la rodilla. Espero poder devolverles la confianza que han depositado en mí dándolo todo en la pista".



El yerno de Isabel Preysler ha jugado ininterrumpidamente cada temporada el Mutua Madrid Open desde 2003, aunque nunca ha pasado de cuartos de final. ¿Será este 2021 cuando se alce con uno de sus torneos favoritos de tierra batida?



Feliciano López, director del torneo y gran amigo de Verdasco, se ha pronunciado sobre la noticia: "Es un honor que mi récord de participaciones en el torneo lo vayan a superar en esta próxima edición dos grandes tenistas y amigos como Fer y Rafa. En el caso de Verdasco, este dato sólo puede explicarse gracias a una carrera tan larga y regular como la que está teniendo. Será un honor y un placer verlo jugar una vez más en casa, donde nos ha dejado grandes partidos. Siempre que juega en la Caja Mágica lo ha dado todo".