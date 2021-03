Federación alemana quiere "tomar tiempo" para elegir su futuro seleccionador

La federación alemana de fútbol (DFB) indicó este jueves que quiere tomar su tiempo para elegir "al mejor seleccionador" posible para suceder a Joachim Löw, que dejará su puesto tras la Eurocopa en junio.

"No nos damos un plazo", explicó en una rueda de prensa el director de los equipos nacionales alemanes, Oliver Bierhoff, sin dar ninguna precisión sobre los diferentes perfiles susceptibles de obtener el puesto.

"Tenemos la chance de tener buenos entrenadores en Alemania. Tenemos también buenos entrenadores alemanes en el extranjero. Y también en el seno de la DFB", añadió, cerrando la puerta, sin embargo, a un técnico extranjero.

Si la federación alemana no quiere "interferir en contratos existentes" de entrenadores, no excluye un acuerdo con un entrenador cuyo contrato termine esta temporada pero "en coordinación con el club concernido".

De hecho, todas las opciones siguen siendo posibles para encontrar un sucesor a Löw, quien, tras quince años al frente de la selección alemana, ganando el Mundial-2014, dejará su plaza tras la Eurocopa que se disputa este año.

Entre los nombres que circulan figuran los de Jürgen Klopp, del Liverpool, que ha afirmado que quiere seguir con los Reds, o Hansi Flick, cuyas relaciones con el director deportivo del Bayern Múnich no parecen vivir su mejor momento. Pero el gigante bávaro no querría soltar a un técnico con el que ha ganado seis títulos en una temporada.

También se habla de Ralf Rangnick, exentrenador del Leipzig, actualmente libre de contrato.

"Por el momento estoy libre", confió este miércoles a la cadena Sky, sin esconder su interés por la Mannschaft. Y que se ha visto apoyado por Klopp, para quien "Ralf Rangnick lo haría bien. Sería mi primera solución".

Por su parte, Joachim Löw afirmó estar "totalmente concentrado" en la Eurocopa y afirmó que no ha pensado en su futuro.

No quiso, sin embargo, confirmar el posible regreso a la selección de los veteranos Thomas Müller (31 años) y Mats Hummels (32), que no han sido convocados desde hace dos años, en una voluntad de rejuvenecimiento del equipo, contentándose con decir que no había "ni abierto ni cerrado la puerta".

