Extranjeros marchan contra proyecto que amenaza su residencia legal en Panamá

Inmigrantes y extranjeros residentes en territorio panameño marchan hoy contra el previsto proyecto de ley que derogaría la residencia legal de miles de personas, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

Panamá, 10 mar (EFE).- Un centenar de extranjeros marcharon este miércoles pacíficamente en Ciudad de Panamá, preocupados ante la posibilidad de que el Parlamento panameño derogue un decreto que dejaría aproximadamente a 60.000 de ellos sin residencia legal en el país centroamericano.

"El que se derogue el decreto 249 (de 2019) obviamente nos va a afectar, son miles y miles de familias que vamos a estar afectados por esto", dijo a Efe Yamilé Pérez, de nacionalidad venezolana y que participó en la caminata convocada por la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (ARENA).

La diputada Zulay Rodríguez, del gobernante Partido Democrático Revolucionario (PRD), de mayoría parlamentaria, presentó el 10 de agosto pasado el anteproyecto de ley 075 para derogar el decreto ejecutivo 249 que establece el procedimiento y requisitos para optar por la permanencia definitiva a los extranjeros.

El decreto permitió que miles de extranjeros obtuvieran mediante el programa conocido como "crisol de razas" permisos provisionales de residencia, por entre 6 y 10 años, y que una vez vencidos optaran a la residencia permanente.

"No debemos permitir que esta aberración jurídica forme parte de nuestra legislación migratoria, y que aquellos que obtuvieron estos permisos por los programas de Crisol de Razas, sean beneficiados con residencia permanente, cuando su regularización proviene de su estadía en Panamá de manera irregular", dice en la exposición de motivos Rodríguez, quien ha presentado varias iniciativas que buscan dificultar la permanencia de extranjeros en Panamá.

La integrante de la asociación, Yokaira Plasencio, expresó que en el organismo todos están "sumamente preocupados con la condición que le espera a este grupo de extranjeros a partir de mayo, junio y julio" cuando se estarán "venciendo los primeros carnes que son de 6 y 10 años" de residencia.

La caminata partió desde la sede de la ARENA con la intención de llegar a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para entregar un carta con la postura de la ARENA al presidente del Órgano Legislativo, pero se desistió de ellos para evitar incidentes que pudieran darse con la posible presencia de infiltrados.

Optaron mejor porque un grupo de cuatro miembros de la ARENA haga entrega de la carta al presidente de la AN, el oficialista Marcos Castillero, en la que piden que la asociación pueda participar en cualquier tipo de decisión que se tome sobre el 249.

Ya el Servicio Nacional de Migración les había advertido el marte de "abstenerse a participar en protestas y manifestaciones que afecten el orden público y la seguridad".

"Zulay no promuevas la separación de la familia derogando el decreto 249", "Diputados, esperamos su apoyo. Basta de abusos", y "Merecemos permanencia", se podía leer en algunas de las telas y pancartas que portaban los manifestantes al comienzo del recorrido.

El presidente de ARENA, Rafael Rodríguez, dijo a EFE que de aprobarse la derogatoria del 249 se afectaría aproximadamente a unos 60.000 extranjeros que residen en Panamá desde hace años, "porque se les comenzarán a vencer los carnés de 5, 6 y 10 años (de residencia provisional) a partir de mayo, junio y julio" próximos.

"Estaban emocionados de que ya iban obtener la residencia permanente, pero hoy en día están sorprendidos de la solicitud que está haciendo la diputada Zulay Rodríguez".