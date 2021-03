España.- Llarena deja en libertad a Serret, pero la cita para el próximo 8 de abril para interrogarla

11/03/2021 La exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret abraza a una persona a su salida del Tribunal Supremo donde ha comparecido voluntariamente, tras su regreso desde Bruselas, en Madrid, (España), a 11 de marzo de 2021. Serret, quien ha comparecido con la finalidad de ponerse a disposición del Tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía, tiene un procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo por su posible implicación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña. La investigada se encontraba en Bélgica desde octubre de 2017. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



A su salida del Supremo ha sido recibida con aplausos por diputados y senadores de ERC, Junts, la CUP y EH Bildu



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El instructor de la causa del 'procés' independentista en Cataluña, Pablo Llarena, ha dictado auto de libertad provisional para la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret, que permanecía huida en Bélgica tras ser procesada en este procedimiento y que ha comparecido este jueves voluntariamente ante el alto tribunal. La cita para el próximo 8 de abril para la práctica de la indagatoria.



La decisión del magistrado deja sin efecto la orden de busca y captura sobre ella y la situación de rebeldía de la ex consejera para la continuación de las actuaciones conforme a derecho, según ha informado el Supremo.



En una segunda resolución, el magistrado cita a Serret para el próximo 8 de abril a las 11.00 horas para la práctica de la declaración indagatoria, y llama para dicha fecha al Ministerio Fiscal y demás partes personadas. Está procesada por los delitos de malversación y desobediencia.



En el auto de libertad se acuerdan las obligaciones para Serret de designar domicilio y teléfono donde pueda ser localizada, y de comparecencia ante este órgano judicial cuantas veces fuere llamada, con apercibimiento de que cualquier incumplimiento de las obligaciones conllevaría la modificación de su situación personal.



Tras salir del Supremo entre aplausos y abrazos, Serret ha explicado ante los medios de comunicación que ha comparecido porque es diputada electa tras las últimas elecciones autonómicas y quiere seguir haciendo política. "Estoy aquí feliz y contenta de dar este paso que me ha llevado a comparecer delante del tribunal", ha explicado.



QUIERE QUE ACABE "LA REPRESIÓN JUDICIAL"



Así, ha explicado que con este paso corrobora y está en coherencia con el hecho de que ahora es diputada electa y quiere seguir ejerciendo como política y defendiendo el discurso de trabajar "por el proyecto de la república catalana" y para impulsar soluciones políticas que acaben "con la situación de represión y persecución judicial al independentismo y a lo que supuso el 1 de octubre" --de 2017, día del referéndum ilegal--.



De este modo, arropada por diputados tanto de ERC, como de PdCAT, Junts, la CUP y EH Bildu que le han recibido al grito de 'libertad presos políticos', Serret ha indicado que sólo hay una vía para solucionar el conflicto, que es la política. Y ha matizado que el hecho de dar este paso se debe a que es notorio que desde hace un año y medio no había orden de detención contra ella.



"Pensamos que era el mejor momento de dar ese paso y lanzar el mensaje de que seguimos, y buscar soluciones políticas a conflictos políticos, la amnistía, el derecho a decidir y siempre por la vía democrática", ha añadido para luego apuntar que muy poca gente conocía que su regreso y que ahora lo que quería era recorrer los 406 kilómetros que la separan de su pueblo para abrazar a la familia y a los amigos.



El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que el movimiento de Serret ha sido "un acto de enorme valentía" y ha puesto el foco en el coste personal que supone exiliarse, por lo que se ha felicitado por figuras como la de ella porque "demuestra que la política sirve para algo".



"LA ÚNICA SALIDA, LA REPÚBLICA CATALANA"



El portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha indicado que este día debía servir para reafirmar que la solución al conflicto catalán pasa por "una amnistía a los presos políticos y a los exiliados". Además, ha señalado que la única salida es la república catalana, que la decisión de Serret ha sido valiente y que lamenta que aun a día de hoy se ve a la represión derivada de aquel 1 de octubre.



Por su parte, el presidente del PDeCAT en Barcelona, Genís Boadella, ha dado la enhorabuena a Serret "por su valentía" y ha apuntado que el foco se debe poner este jueves en el Supremo, que "es capaz de dar soluciones diferentes a unos mismos hechos". "Es necesario encontrar una solución", ha indicado, apuntado que la justicia española debe plantearse como aborda estas cuestiones que "no deberían estar judicializadas".



La diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí, que también se ha acercado a las puertas del Supremo para recibir a Serret, ha apuntado que "el exilio es una de las partes mas contradictorias de la represión española" ya que mientras hay políticos libres en Europa, son "perseguidos y judicializados" en España. "No queda más que pedir la amnistía", ha señalado, para luego subrayar que la semana próxima se presentará una ley pidiéndola para los presos y represaliados y que espera que una respuesta positiva de las fuerzas políticas.



Por último, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha indicado que estaba ahí para dar la bienvenida, apoyo y cariño a Serret, y ha añadido que "es un sin sentido que todavía aun estén activadas causas represivas contra representantes legítimos de la ciudadanía catalana".



"Es un sin sentido que para resolver un conflicto político se haya puesto en marcha un mecanismo represivo ante tribunales de excepción", ha apuntado, señalando además que o hay democracia plena o represaliados, porque "los dos no se pueden". "Es hora de resolver mediante la política lo que nunca debió salir de ella", ha concluido.