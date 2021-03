El superclásico Boca Juniors-River Plate, plato fuerte de la quinta jornada

El entrenador de Boca Miguel Ángel Russo. EFE/Andrés Larrovere/Archivo

Buenos Aires, 11 mar (EFE).- El superclásico entre Boca Juniors y River Plate que se jugará el domingo en la Bombonera será sin duda el plato fuerte de la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que tiene a Colón como líder del Grupo A y a Lanús, Independiente y Vélez en la cima del Grupo B.

Boca Juniors es cuarto del Grupo B con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates, a una unidad de los tres líderes.

River Plate es sexto del Grupo A con seis unidades, seis menos que Colón de Santa Fe.

El Xeneize y el Millonario se enfrentan porque este nuevo torneo argentino incluye un "clásico" interzonal.

Boca Juniors llega invicto y tras golear a Vélez, uno de los líderes, por 1-7.

River Plate se consagró campeón la semana pasada de la Supercopa Argentina al golear a Racing Club por 0-5, pero cayó este lunes ante Argentinos Juniors por 1-0 en la cuarta jornada del torneo local.

En el Xeneize está en duda por lesión el zaguero titular Carlos Izquierdoz, una de las figuras del equipo.

Además, Eduardo Salvio y Emmanuel Mas son baja por lesión.

En el Millonario el único ausente será el zaguero Javier Pinola, tras la recuperación de los laterales Gonzalo Montiel y Fabrizio Angileri.

LOS LÍDERES

Colón de Santa Fe, líder del Grupo A con doce puntos, visitará el sábado a Estudiantes de La Plata, que es segundo con diez, en el duelo de los dos únicos invictos de esta zona.

Lanús, Independiente y Vélez, que lideran el Grupo B con nueve unidades, jugarán contra equipos que deambulan por la mitad o la zona baja de la tabla.

Lanús, subcampeón de la Sudamericana, visitará el domingo a Huracán, que todavía no ganó (dos empates y una derrota).

Independiente cerrará la jornada el lunes ante Sarmiento, que ascendió esta temporada y tiene los mismos puntos que Huracán.

Vélez intentará reponerse de la caída por 1-7 de la jornada pasada el sábado cuando visite a Talleres, que suma cinco unidades.

OTROS PARTIDOS DESTACADOS

El Racing Club de Juan Antonio Pizzi, que la jornada pasada consiguió su primera victoria, visitará el sábado a Platense y San Lorenzo, que solo tiene cuatro puntos y es décimo del Grupo A, intentará levantar cabeza el domingo ante Banfield, subcampeón del torneo pasado, que es quinto con siete unidades.

- Cronograma de partidos de la quinta jornada (del 12 al 15 de marzo):

Viernes 12.03: Aldosivi-Central Córdoba, Unión-Gimnasia y Huracán-Lanús.

Sábado 13.03: Platense-Racing Club, Talleres-Vélez Sarsfield, Argentinos-Godoy Cruz, Defensa y Justicia- Newell's Old Boys y Estudiantes-Colón.

Domingo 14.03: Boca Juniors-River Plate y Banfield-San Lorenzo.

Lunes 15.03: Rosario Central-Arsenal, Atlético Tucumán-Patronato e Independiente-Sarmiento de Junín.

- Clasificación Zona A:

PJ G E P GF GC PTS

.1. Colón 4 4 0 0 10 1 12

.2. Estudiantes 4 3 1 0 9 1 10

.3. Central Córdoba 4 2 1 1 7 5 7

.4. Godoy Cruz 4 2 1 1 7 6 7

.5. Banfield 4 2 1 1 5 4 7

.6. River Plate 4 2 0 2 5 3 6

.7. Racing Club 4 1 2 1 3 4 5

.8. Aldosivi 4 1 1 2 7 6 4

.9. Rosario Central 4 1 1 2 4 7 4

10. San Lorenzo 4 1 1 2 3 8 4

11. Platense 3 1 0 2 2 4 3

12. Argentinos 4 1 0 3 2 5 3

13. Arsenal 4 0 0 4 1 12 0

- Clasificación Zona B:

PJ G E P GF GC PTS

.1. Lanús 4 3 0 1 7 5 9

.2. Independiente 4 3 0 1 4 2 9

.3. Vélez 4 3 0 1 6 8 9

.4. Boca Juniors 4 2 2 0 11 4 8

.5. Unión 4 2 2 0 7 5 8

.6. Defensa y Justicia 4 2 1 1 6 5 6

.7. Gimnasia 4 1 2 1 6 4 4

.8. Talleres 4 1 2 1 4 6 5

.9. Huracán 3 0 2 1 4 5 2

10. Sarmiento Junín 3 0 2 1 3 4 2

11. Atlético Tucumán 3 0 1 2 4 6 1

12. Newell's Old Boys 4 0 1 3 3 6 1

13. Patronato 4 0 0 4 0 4 0.