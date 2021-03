El MAS de Morales iría a segunda vuelta en cuatro departamentos de Bolivia

Funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), esperan este domingo, en el centro de computo la llegada de las actas de votación de las elecciones subnacionales, para elegir a 4.962 nuevas autoridades entre titulares y suplentes, de las cuales 583 son autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 11 mar (EFE).- El Movimiento al Socialismo (MAS) ha conseguido la victoria en tres de los nueve departamentos de Bolivia, mientras que disputará las gobernaciones de otras cuatro regiones en una segunda vuelta dentro de menos de un mes.

Los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) disponibles hasta este jueves reflejan que el partido gobernante presidido por el exmandatario Evo Morales ha conquistado dos de las diez principales ciudades del país, ya que las demás han elegido a un opositor o a un exmilitante del MAS.

No obstante a esto, el MAS mantiene su fuerza territorial ya que a parte de ser el único partido de presencia nacional también ha conquistado la mayoría de los 339 municipios del país, aunque con dificultades en varias de las principales plazas electorales urbanas.

GOBERNACIONES Y SEGUNDAS VUELTAS

El MAS ha ganado con clara diferencia en los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí, aunque únicamente en el primero con más del 50 por ciento de los votos.

En los otros dos ha conseguido una victoria mayor al 40 por ciento y con más de los diez puntos de ventaja sobre la segunda candidatura, algo que le asegura la victoria.

La oposición ha vencido en Santa Cruz con el candidato Luis Fernando Camacho de la alianza Creemos y en Beni con el postulante Alejandro Unzueta del Movimiento Tercer Sistema.

La disputa para una segunda vuelta está en las gobernaciones de Pando, en la que el MAS es primero, además de Chuquisaca y Tarija, regiones en las que el partido gobernante es segundo por un margen estrecho ante adversarios que hace algunos años militaban en sus filas como Damián Condori y Oscar Montes, respectivamente.

En tanto que en La Paz también proyecta un primer sitial que deberá dirimir en una segunda vuelta, aunque el recuento de votos todavía recién superó el 41 por ciento y esto podría dar alguna modificación posterior.

En este departamento el MAS, Jallalla La Paz y Somos Pueblos, principales partidos en contienda realizan una vigilia en puertas del centro de cómputo de resultados ante la susceptibilidad de irregularidades en el proceso de recuento.

LOS MUNICIPIOS MÁS CODICIADOS

En los municipios más importantes del país donde únicamente cuenta la mayoría simple para nombrar al ganador, el MAS venció en Oruro y en la capital boliviana Sucre, con un margen estrecho de 33,27 por ciento ante el 33,07 de la segunda postulación, equivalente a no más medio millar de votos.

En tanto que las agrupaciones opositoras obtuvieron las alcaldías de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Trinidad y Cobija, en las que en algunos casos el MAS hizo frente y en otros quedó relegado fuera de los dos primeros sitiales.

Lo que más destaca en este caso han sido las victorias de la expresidenta del Senado Eva Copa en El Alto con más del 60 por ciento y de Ana Lucía Reis en Cobija, ambas mujeres exmilitantes del MAS que han dado una sorpresa electoral a su expartido.

Mientras que en Santa Cruz, la mayor ciudad del país, los candidatos Jhonny Fernandez y Gary Añez, ambos de fuerzas opositoras, disputan cada voto del recuento que puede dar la victoria a cualquiera.

El desempeño del MAS en las gobernaciones y en las ciudades ha hecho que varios sectores de su militancia pidan hacer una evaluación de las candidaturas y una muestra de aquello es la presencia de Evo Morales, que ha viajado a La Paz para reunirse con los dirigentes de su partido.

El organismo electoral de Bolivia tiene un plazo de siete días posteriores a la jornada de los comicios para presentar los resultados finales que definirán los nombres de gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales electos.

La segunda vuelta en los departamentos en los que no hubo un ganador con más del 50 por ciento o con más del 40 con los diez puntos de diferencia sobre la segunda candidatura se realizarán el 11 de abril.

Para el 3 de mayo está prevista la posesión que las nuevas autoridades de los Gobiernos subnacionales del país.