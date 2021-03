El Clausura uruguayo, a todo o nada

Vista de un calentamiento de los jugadores de Nacional, actual líder de la Tabla Anual del Torneo Clausura. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 11 mar (EFE).- Sacar un boleto hacia la final, no bajarse de la lucha por llegar a esa instancia o evitar el descenso son algunas de las misiones que tendrán los equipos uruguayos en la duodécima jornada del Torneo Clausura, que será a todo o nada.

Líder de la Tabla Anual acumulada con nueve unidades de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Nacional visitará al Danubio, uno de los conjuntos más complicados.

Con una victoria y dependiendo de lo que suceda en otros encuentros, el tricolor podría sellar su pasaporte hacia la final del Campeonato Uruguayo.

Para ello, su entrenador, Jorge Giordano, deberá conformar un once que no tendrá a Gonzalo Bergessio, el capitán y máximo goleador del equipo, quien fue expulsado en el anterior juego.

El Danubio, por su parte, intentará evitar una derrota que podría decretar su descenso a la Segunda División.

En otro de los juegos destacados, el Montevideo City Torque recibirá al Peñarol, equipo que nunca le pudo ganar.

Segundos en la Anual, los 'ciudadanos' saben que lograr un nuevo triunfo les daría casi que por garantizado mantener ese lugar o incluso luchar por terminar en lo más alto.

Sin embargo, el aurinegro, que se coloca un punto por debajo, sabe que esta es su última oportunidad para intentar gritar campeón.

Por otra parte, el Liverpool, líder del Torneo Clausura con 25 unidades, visitará al River Plate.

Allí, los dirigidos por Marcelo Méndez buscarán volver a sumar de a tres para no poner en riesgo su ventaja frente al Nacional, equipo al que visitarán una semana después.

Mientras tanto, el Defensor Sporting y el Boston River se pondrán cara a cara en un encuentro en el que lucharán por puntos de oro.

En este momento, el violeta se encuentra en la última posición de salvación mientras que su rival está un escalón por debajo.

La duodécima jornada del Clausura, que concluirá el lunes 15, arranca este viernes con la visita al Plaza Colonia del Montevideo Wanderers, que intentará rubricar el próximo martes su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores tras ganar la ida (1-0) ante el Bolívar.

- Encuentros de la duodécima fecha del Torneo Clausura:

12.03: Plaza Colonia-Montevideo Wanderers y Defensor Sporting-Boston River.

13.03: Danubio-Nacional y Cerro-Deportivo Maldonado.

14.03: Liverpool-River Plate, Cerro Largo-Progreso y Montevideo City Torque-Peñarol.

15.03: Fénix-Rentista