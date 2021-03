EEUU.- El nuevo fiscal general destaca la "independencia" a la que aspirará su oficina bajo la Administración Biden

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha destacado este jueves la "independencia" a la que aspirará el Departamento de Justicia bajo la Administración del presidente, Joe Biden.



En su primer discurso en el cargo, Garland ha incidido en que "la única manera en la que se puede tener éxito y retener la confianza de los estadounidenses es adherirse a las normas que se han convertido en parte del ADN de todos los empleados" del departamento.



"Estas normas requieren que los casos iguales sean tratados iguales", ha aseverado, subrayando que no puede haber "una norma para los demócratas y otra para los republicanos; una norma para los amigos y otra para los enemigos; una norma para los poderosos y otra para los que no lo son; una norma para los ricos y otra para los pobres; o diferentes reglas, dependiendo de la raza o la etnia".



El discurso, pronunciado en el Gran Salón del Departamento de Justicia y recogido por 'The Hill', ha supuesto un distanciamiento implícito de la era del expresidente Donald Trump. Garland tendrá que equilibrar la reconstrucción de la institución con una investigación de terrorismo nacional de amplio alcance y disputas políticas controvertidas en temas como la reforma policial y la inmigración.



El Senado confirmó el miércoles al magistrado como fiscal general en una votación que se saldó con 70 votos a favor y 30 en contra. Se trata de un juez con un amplio bagaje en la justicia federal, que en su momento fue designado por Barack Obama para ocupar uno de los asientos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero los republicanos, que controlaban el Senado, se negaron a seguir adelante con el proceso por ser año electoral.