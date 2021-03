Ecuador llama a consultas a su embajador en Argentina tras declaración de Alberto Fernández

QUITO, 10 mar (Reuters) - El Gobierno de Ecuador llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires para hacer "un análisis exhaustivo" de la relación bilateral por declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández que Quito consideró como "comparaciones insultantes", dijo el miércoles la cancillería.

La medida se adoptó luego de que Fernández mencionó a su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno en una reciente entrevista con un medio argentino al ser consultado sobre su relación y un posible distanciamiento con la vicepresidenta de su país, Cristina Fernández.

"El Gobierno Nacional ha decidido llamar a Consultas al Embajador del Ecuador en Argentina Juan José Vásconez", dijo la cancillería ecuatoriana en un escueto comunicado.

El llamado al embajador busca "proceder a un análisis exhaustivo de las relaciones de Ecuador con el gobierno del Presidente Alberto Fernández e impartirle las instrucciones correspondientes", agregó.

Más temprano, Ecuador informó que había presentado una nota de protesta al gobierno argentino por las declaraciones de Fernández, "las cuales considera una inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado", dijo en otro comunicado.

El mandatario argentino, al ser consultado por el canal de noticias C5N sobre las presunciones de varios sectores de que podía romper vínculos con su vicepresidenta una vez en el poder respondió: "yo no soy Lenín Moreno (...) yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina (Fernández), no voy a romper esa unidad".

El Gobierno ecuatoriano también sostuvo que "no acepta que se realicen comparaciones insultantes para con el Presidente de la República del Ecuador".

Moreno, quien dejará el cargo el 24 de mayo, cesó en 2018 a su vicepresidente Jorge Glas, en medio de juicios penales en su contra por la red de sobornos de la constructora Odebrecht. Glas cumple una condena en prisión por ese caso.

(Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Javier Leira)