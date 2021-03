¿Diversión en vez de drama? Juegos que ponen de buen humor

SCREENSHOT - "Yoshi's Crafted World" demanda una gran coordinación, pero ofrece mucha diversión a través de coloridas aventuras. Foto: Nintendo/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Quien busque hoy en su biblioteca de juegos digitales o reales podrá disfrutar de una amplia variedad, como por ejemplo algunas aventuras que lo harán retroceder miles de años en el pasado, otras que lo trasladarán hacia un postapocalipsis de un futuro lejano. Gestionará imperios, cuidará niños virtuales, resolverá conflictos o se medirá con otros jugadores en competencias de tiro. Algunos títulos se concentran sin embargo en la idea original del juego, que es simplemente divertirse. Cinco de estos juegos lo consiguen especialmente bien y eso es lo que hace que merezca la pena jugarlos en medio de una pandemia. Diversión en la isla con amigos "Animal Crossing: New Horizons" apareció en 2020, cuando comenzaba la pandemia de coronavirus, y rápidamente se convirtió en el juego preferido de muchos millones de personas en todo el mundo. La idea del juego toca el nervio sensible de los jugadores que durante días, semanas o meses deben permanecer en sus hogares. Como un nuevo habitante de la isla, cada uno puede decorar, cultivar y ambientar su nuevo hogar idílico como más le guste. Se siembran los campos, se amueblan los ambientes de la casa y se sacuden los árboles frutales. Quien quiera, puede además ir a visitar a sus amigos a sus islas, llevarles pequeños regalos o ayudarlos en las cosechas. De esta forma, la siguiente sensación de éxito no tarda en llegar. Merece la pena jugarlo porque "Animal Crossing" genera una diversión idílica en la isla, calma las ansias de viajar lejos y por eso es la actividad ideal y despreocupada para el hogar en estos tiempos. Aventura con ritmo y sentimiento El jump'n'run "Rayman Legends" se presenta colorido y despreocupado. Los jugadores saltan como un héroe siempre de buen humor por paisajes fantasiosos para liberar a sus amigos de un mago malvado. El viaje lleva al personaje a través de castillos y cavernas subterráneas hasta la selva más profunda. En especial, el diseño de los niveles dibuja una sonrisa en el rostro. Cada área fue desarrollada con mucho amor por los detalles y es acompañada por una banda sonora temática que hace mover las caderas. También se puede invitar a hasta cuatro amigos o integrantes de la familia a tomar un control en la mano y competir con ellos frente al televisor. Merece la pena jugar al "Rayman Legends" porque rebosa de alegría infantil y humor, divierte saltar a través de los niveles cada más exigentes sin tener que pensar demasiado en una historia complicada. La vida misma, el gran clásico La saga de juegos "Sims" simula desde hace 21 años la vida cotidiana, con mascotas incluidas. La nueva edición "Los Sims 4" no es diferente, ya que los jugadores pueden construir casas, decorar habitaciones o directamente empezar a vivir con sus Sims. Pueden elegir sus carreras, ascender en el trabajo, tener niños, mantener vínculos y organizar festejos de cumpleaños. Hay pocos límites. Y exactamente en ello se basa la diversión, porque "Los Sims 4" permite llevar una vida paralela a la real y probar cosas que en realidad no serían posibles. La barbacoa de hamburguesas con un vecindario totalmente virtual se convierte en una agradable compensación frente a una rutina aburrida en medio de la pandemia. Merece la pena jugar a "Los Sims 4" porque continúa la fórmula del éxito que desde hace más de 20 años entusiasma a la gente con una simulación de la vida diaria, que deja de lado las obligaciones molestas como las declaraciones de impuestos y en cambio deja espacio para muchos experimentos y buenos momentos. Un ganso por el mal camino "Untitled Goose Game" es quizás el mejor simulador de travesuras que hay a la venta. Los jugadores se mueven como gansos atrevidos a través de granjas, campos, praderas y pueblos con el objetivo de molestar a las personas que estén por allí. Las gafas del campesino pueden terminar dentro de un estanque y el periódico del padre de familia puede desaparecer en la boca de un ganso que escapa corriendo. Pero también se trata de algo más que travesuras, ya que cada persona lleva consigo un objeto que los jugadores necesitan para desbloquear el siguiente capítulo. Pero es acceder a ellos es el gran desafío que en ningún momento de este juego atrevido decepciona. Merece la pena jugar a "Untitled Goose Game» porque permite al jugador hacer bromas inofensivas que no dañan a nadie pero divierten mucho a todos. Ya esto solo alcanza para pasar varias horas jugando con diversión. Pero si se quiere también se pueden seguir las tareas del juego y así vivir la vida del ganso. La artesanía como un juego El juego "Yoshi's Crafted World" envía al famoso y amigable lagarto a un mundo realmente muy especial, que parece haber sido armado por él mismo. Cajas de cartón, figuras de papel y obstáculos de peluche se alinean y crean un mundo mágico aparentemente hecho para niños, pero que en realidad fue pensado para adultos. Porque detrás de su apariencia única se esconde un juego de saltos muy desafiante que exige mucha habilidad a Yoshi, el compañero de "Super Mario", y a los jugadores. Pero la perseverancia tiene su recompensa, ya que los que se mantienen en juego siempre descubrirán nuevos niveles diseñados con estilo artesanal. Merece la pena jugar a "Yoshi's Crafted World" porque ofrece un mundo de juegos único que llama a la familia a tomar clases de arte y sesiones de manualidades. Nada más bonito que eso. dpa