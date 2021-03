Detenidas 12 mujeres por insultos al presidente turco en la marcha del 8M

Recep Tayyip Erdogan. EFE/EPA/STR/Archivo

Estambul, 11 mar (EFE).- Doce mujeres fueron detenidas en la madrugada de este jueves en Estambul por supuestamente "insultar al presidente" durante la tradicional marcha del 8 de marzo, Día de la Mujer, informó el diario digital Gazete Duvar.

El operativo policial se llevó a cabo en varios domicilios para detener a las manifestantes.

La Fiscalía emitió una orden de arresto contra un total de 18 mujeres, según anunció la Asociación de Abogados Progresistas de Turquía (ÇHD).

"Estamos con las mujeres detenidas esta noche por participar en la marcha feminista del 8 de marzo. Estamos siguiendo el proceso legal de sus detenciones", señaló la ÇHD en un comunicado.

Los abogados explicaron que aún no conocen la acusación completa contra las detenidas, pero que por el momento se les acusa de "insultos al presidente", un delito penado con hasta cuatro años de prisión.

Durante los mandatos anteriores al del actual presidente, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, apenas se abrían juicios por insultos al jefe del Estado en Turquía, mientras que en los últimos cinco años ya ascienden a 63.000 casos, según la prensa turca.

Varios miles de mujeres marcharon el pasado lunes por el centro de Estambul para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que, a diferencia de otros años, transcurrió sin incidentes.

Las autoridades no prohibieron la marcha pero la policía no les permitió acceder a la emblemática plaza Taksim.

El pasado sábado la policía ya había intervenido una concentración de todas las plataformas feministas en Estambul y nueve manifestantes fueron detenidas.