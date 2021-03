Coronavirus.- El vicepresidente de Brasil reconoce un "uso político terrible" de la pandemia por parte del Gobierno

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, ha reconocido que tanto el Gobierno como la oposición han hecho un "uso político terrible" de la pandemia, en relación a las disputas que han mantenido con algunas autoridades locales y estatales con respecto a la imposición de restricciones para frenar la COVID-19.



"Esto ha sido un movimiento político. Esta pandemia ha sido utilizada políticamente tanto por nuestro lado como por la oposición. Ha estado mal. Este uso político de la pandemia es terrible", ha admitido.



Mourao también ha señalado hacia "la dicotomía" entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, como responsable de esta disputa legal y política en torno a la pandemia, que incluso ha llegado hasta las vacunas.



Preguntado por la gestión de la pandemia, Mourao ha reconocido que las más de 270.000 muertes que se han producido a causa del coronavirus en Brasil se han debido a una "falta de campaña intensiva" tanto por parte del Gobierno como de las autoridades locales "para crear conciencia pública" sobre esta situación.



"La población debía ser consciente de las consecuencias que provoca esta enfermedad", ha dicho el vicepresidente, quien no ha reconocido errores por parte del Gobierno durante la gestión de la adquisición de nuevas vacunas, insistiendo en que las condiciones de algunas de las farmacéuticas "no se apegaban" a la legislación brasileña.



NO LES PREOCUPA LULA



Por otro lado, Mourao ha asegurado que no le preocupa la posibilidad de una posible candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a las elecciones de 2022 y considera "difícil" que pueda volver a gobernar.



"El pueblo es soberano. Si la gente quiere el regreso de Lula, que tenga paciencia. Lo encuentro difícil", ha señalado Mourao en una entrevista concedida al periódico brasileño 'Estadao', en donde ha asegurado que el equilibrio de poderes "está roto", en referencia a la anulación de los cargos contra Lula.



"En cuanto al expresidente Lula, ni me preocupo. Pueden anular el proceso, pueden cambiar al juez del partido, pero una cosa tengo clara, el expresidente Lula fue condenado por tres casos de corrupción y eso no cambia", ha dicho.