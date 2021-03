Colate Vallejo Nágera cumple 49 años

19/07/2019 Colate llegando a la fiesta final de 'Supervivientes 2019' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSÉ RUIZ



MADRID, 11 (CHANCE)



Colate ha sido uno de los personajes públicos de este país más buscados en los últimos años por la guerra que tiene abierta contra su expareja, Paulina Rubio, en cuanto a la custodia de su hijo. Su participación en 'Supervivientes' nos hizo ver a un hombre guerrero que luchaba por sus sueños y por demostrar en todo momento que quería ser uno de los mejores del concurso y lo consiguió.



Desde entonces, su notoriedad mediática ha crecido y últimamente siempre ha sido protagonista por las polémicas que han saltado a la luz con Paulina Rubio. El tema judicial que tienen abierto tiene que ver con la custodia del hijo que tienen en común y las últimas noticias no fueron nada favorables para el empresario.



La cantante conseguía a finales del año pasado que su hijo no viajase hasta España por miedo de que se pudiera contagiar de la Covid. Algo que no sentaba nada bien a Colate y que además, demostraba que la justicia se ponía de parte de nuevo con Paulina Rubio después de presentar cargos por la gran campaña mediática que habría estado realizando contra su persona y por la sobreexposición de su hijo por parte del hermano de Samantha Vallejo Nágera.



Hoy, Colate cumple 49 años y lo cierto es que nos ha demostrado ser un hombre bastante campechano y cercano, y sobre todo carne de realities ya que su participación en 'Supervivientes' nos dejó con ganas de más.