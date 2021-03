Ciencia.-El cráter de impacto más antiguo de la Tierra no era tal

11/03/2021 Estructura Maniitsoq en Groenlandia POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE WATERLOO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Años después del hallazgo de lo que se consideró el cráter más antiguo creado por un meteorito en el planeta, un nuevo estudio concluye que es resultado de procesos geológicos normales.



Durante el trabajo de campo en la estructura Archean Maniitsoq en Groenlandia, un equipo internacional de científicos dirigido por Chris Yakymchuk de la Universidad de Waterloo encontró que las características de esta región son inconsistentes con un cráter de impacto. En 2012, un equipo diferente lo identificó como el remanente de un cráter de meteorito de 3.000 millones de años.



"Los cristales de circón en la roca son como pequeñas cápsulas del tiempo", dijo Yakymchuk, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de Waterloo. "Conservan el daño antiguo causado por las ondas de choque que se obtienen por el impacto de un meteorito. No encontramos tal daño en ellos".



Además, hay varios lugares donde las rocas se derritieron y recristalizaron en las profundidades de la Tierra. Este proceso, llamado metamorfismo, ocurriría casi instantáneamente si se produjera a partir de un impacto. El equipo dirigido por Waterloo descubrió que sucedió 40 millones de años más tarde de lo que propuso el grupo anterior.



"Fuimos allí para explorar el área para una posible exploración mineral, y fue a través de un examen detenido del área y los datos recopilados desde 2012 que llegamos a la conclusión de que las características son inconsistentes con el impacto de un meteorito", dijo Yakymchuk en un comunicado.



"Si bien nos decepcionó que no trabajáramos en una estructura que fue el resultado de un meteorito que golpeó el planeta hace 3.000 millones de años, la ciencia se trata de hacer avanzar el conocimiento a través del descubrimiento, y nuestra comprensión de la historia antigua de la Tierra continúa evolucionando. Nuestros hallazgos proporcionan datos científicos para que las empresas de recursos y los prospectores de Groenlandia encuentren nuevos recursos minerales".



El estudio aparece en la revista Earth and Planetary Science Letters.