Brasil.- Bolsonaro dice que Lula "inicia ahora una campaña" basada en "criticar, mentir y desinformar"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha señalado que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva "inicia ahora su campaña" para los próximos comicios generales y que ésta se basa en "criticas, mentir y desinformar", como "es regla del PT (Partido de los Trabajadores)".



Así ha respondido Bolsonaro a las críticas del exmandatario (2003-2011), quien ha dicho este miércoles que Brasil "no tiene Gobierno, ni ministro de Salud, ni de Economía", si no "un fanfarrón, un presidente que como no sabe nada dice que todo es cuestión de Guedes", en referencia al titular de Economía, Paulo Guedes.



Lula, que también ha manifestado haber sido "víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia", después de que el Tribunal Supremo anulara las condenas relacionadas con la trama de corrupción Lava Jato, ha criticado también la gestión de la pandemia de Bolsonaro y ha apelado a no seguir "ninguna decisión estúpida" del mismo, entre otras cuestiones.



En este contexto, el presidente brasileño ha asegurado en una entrevista con CNN Brasil que las críticas de Lula son un gesto a la campaña de las elecciones de 2022, por lo que ha señalado que la vuelta del PT a la Presidencia llevaría a la corrupción.



"¿Imagínense la pandemia con Lula como presidente? Al menos el 90 por ciento de lo entregado sería robado", ha arremetido Bolsonaro, para añadir que cree que existe una intención para dañar deliberadamente la economía del país "en un movimiento contra el Gobierno".



Además de reconocer que la situación actual de la pandemia "es bastante grave", frente a las críticas de "mala gestión", el presidente ha recalcado que "la política lamentablemente continúa y cuenta con una adhesión total de gobernadores vinculados a Lula y al PT", en referencia a aquellos mandatarios que están tomando medidas restrictivas contra la COVID-19.



Esta semana uno de los jueces del Supremo, Edson Fachin, anuló la sentencia de doce años y un mes de prisión por corrupción y blanqueo de capitales contra el expresidente Lula que emitió un tribunal de Curitiba al considerar que no contaba con autoridad para hacerlo y que debía ser nuevamente juzgado por un tribunal federal.



Había ingresado en prisión el 7 de abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre de ese año, que finalmente fueron para el actual jefe del Estado, Jair Bolsonaro.



Ahora, Lula ha avanzado que debatirá "mucho más adelante" la posibilidad de presentar su candidatura a los comicios presidenciales de 2022.