Bernardo Pantoja desmiente a Belén Esteban

08/01/2019



MADRID, 11 (CHANCE)



Belén Esteban contaba ayer como exclusiva una información que nos dejaba alucinados. Supuestamente, Bernardo Pantoja habría ido a Cantora acompañado de un amigo de Isabel Pantoja y Agustín Pantoja no les quiso abrir las puertas del hogar. Una noticia que hacia saltar todas las alarmas y que ha sido desmentida por el padre de Anabel Pantoja esta misma tarde en 'Sálvame Diario'.



"Me esta llamando todo el mundo, no para el teléfono, ni el de Junco ni el mío. No he ido a Cantora con ningún Paco, a mí cómo me van a prohibir la entrada de Cantora y no me van a dejar ver a mi madre" han sido las palabras de Bernardo Pantoja en llamada con Chelo García Cortés. El padre de Anabel Pantoja ha asegurado que todo lo que contó ayer Belén Esteban es mentira, pero atención porque esa información se la dio a la colaboradora Kiko Rivera.



Chelo, después de que Bernardo le colgase el teléfono al darse cuenta de que la llamada estaba siendo emitida, ha explicado que: "Estaba muy nervioso, muy enfadado, me ha dicho que no le han impedido la entrada en Cantora, él está en Sevilla y no se puede desplazar. Está cabreado con todo lo que se está diciendo, yo tengo buena relación con él y me da pena".



Rafa Mora ha conseguido hablar con Kiko Rivera y le mensaje que le ha mandado el dj ha sido el siguiente: "Mi tío Bernardo está mintiendo". Minutos más tarde, el primo de Anabel Pantoja entraba en directo por llamada y aseguraba que: "Mi tío no quiere enmarronarse, cuando yo digo una cosa es porque es verdad, sino llamar a mi tío conmigo delante. El pobrecito mío no quiere meterse en líos, mi tío Agustín lo dejó en la puerta, y eso es así. El no querrá más marrones. Lo único que quiere es ver a su madre y no le dejan. Ese señor (tío Agustín) no se ha enterado que esa no es su casa".