Ángel Haro: "Veo a los jugadores muy metidos"

GRAF391. SEVILLA. 16/12/2019. - El presidente del Real Betis, Ángel Haro, durante la junta general de accionistas que ha celebrado esta noche el club en un hotel de Sevilla. EFE/Raúl Caro.

Sevilla, 11 mar (EFE).- El presidente del Betis, Ángel Haro, ha manifestado que para el partido del próximo domingo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán ve a sus jugadores "muy metidos, con ganas de que esta temporada sea grande" y, además, "con ganas de derbi y de ganar también los (partidos) que vienen después".

Haro repasó la actualidad del club en una entrevista con la televisión de la entidad en la que, entre otros asuntos, se centró en el partido contra el eterno rival, en el que garantizó que el Betis "sale a ganar siempre" y en un derbi, todo lo que no sea salir por los tres puntos le "parecería no ya ridículo, sino de equipo pobre".

"El Betis va a ir a ganar y tiene elementos para ello, va a ser un partido muy disputado y vamos con respeto, pero no con miedo", aseveró el dirigente verdiblanco, quien abundó en la importancia del partido "por lo que significa" y por su "componente emocional en una ciudad tan futbolera como Sevilla".

Ángel Haro consideró que "en presupuesto sigue habiendo un escalón entre los clubes, pero deportivamente no" y, en este sentido, señaló que en el partido del Benito Villamarín (1-1), el Betis pudo "ganar claramente" y fue, en su opinión, superior, y agregó que la clave para ganar en el Sánchez Pizjuán será la intensidad.

"Lo importante es que ellos tienen ganas de derbi y de ganar también los que vienen después", agregó el presidente bético, quien destacó la buenas relaciones con el Sevilla y la importancia de la moderación en las declaraciones públicas: "es un aspecto clave y hay que seguir en esa línea", afirmó.

Entre otros asuntos, el presidente bético agradeció la predisposición "total" de la plantilla para llegar a un acuerdo en materia de ajuste salarial por la merma de ingresos y subrayó la importancia de clasificarse para competiciones europeas de manera continuada en el tiempo para crecer y afianzarse en la élite.

"Estar en Europa es lo que te permite crecer. Si no comenzamos a competir para estar cada año en Europa, va a ser muy difícil que nos consolidemos en la élite del fútbol español. Estamos dando un paso importante este año, ya que el pasado fue muy malo, estrepitosamente malo desde el punto de vista deportivo", reconoció.