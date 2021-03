Ana Obregón desvela su truco para no derrumbarse en los peores momentos

01/01/1970 Ana Obregón en una foto de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 11 (CHANCE)



Ana Obregón ha vuelto a utilizar sus redes sociales para desahogarse y, en este caso, para confesarles a todos sus seguidores un truco que solía hacer ella cuando tenía momentos de bajón en su vida. Ahora ya no puede recurrir a él porque no hay nada más doloroso que la pérdida de su hijo, pero sí contárselo a todos aquellos que se han preocupado por ella en todo este tiempo.



Este ha sido el consejo que Ana le ha dado a todos sus seguidores: "A lo largo de la vida todos atravesamos momentos difi*ciles y dolorosos. Yo teni*a un truco que copie* a Meryl Streep en mi peli*cula favorita: "Memorias de A*frica". Deci*a que cuando estaba sufriendo por algo doloroso que le habi*a pasado pensaba que le podi*a ocurrir algo mucho peor. Porque siempre hay algo mucho ma*s terrible que nos puede pasar. De esa forma transformaba el dolor de ese momento tan difi*cil en agradecimiento. Yo ya no puedo utilizar ese truco , pero os lo regalo como agradecimiento por todo el amor que estoy recibiendo de todos vosotros, y por acompan*arme cada di*a en este camino de la*grimas rojas".



Además, Ana ha querido agradecer a todas esas personas que se han volcado con ella durante estos meses el calor y cariño que le han enviado en todo momento... siempre ha tenido presente las muestras de cariño y lo cierto es que no es la primera vez que da las gracias públicamente.