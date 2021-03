AMP.- Fútbol/Liga Europa.- (Crónica) Granada y Villarreal se acercan a cuartos de final

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Granada y Villarreal encarrilaron su presencia en los cuartos de final de la Liga Europa tras derrotar al Molde (2-0) y al Dinamo de Kiev (0-2), respectivamente, en los partidos disputados este jueves que abrieron la eliminatoria.



En el Nuevo Los Cármenes, el equipo de Diego Martínez sigue haciendo historia pese a las numerosas bajas con las que afrontaba el choque. Un paso adelante para meterse entre los ocho mejores de la Liga Europa después de contener a un Molde que apenas puso complicaciones y cuya producción ofensiva desapareció cuando se quedaron con diez por la doble amarilla a Martin Ellingsen en el minuto 70.



Antes, el cuadro andaluz fue quien llevó la iniciativa, ya desde el arranque con varias jugadas por banda con mucho peligro. Víctor Díaz fue el más peligroso con un centro que no conectó bien Kennedy, uno de los mejores este jueves. Soldado estuvo cerca del gol con un cabezazo a los 25 minutos y solo un minuto después llegó el 1-0 tras un error grosero de los noruegos.



Un balón en largo de la zaga granadinista pilló por sorpresa al central Sheriff Sinyan, que habilitó a Jorge Molina el uno contra uno. El ex del Getafe no falló y recordó que sigue siendo como el buen vino cuando está a punto de cumplir 39 años. Los visitantes intentaron reaccionar pero su mejor oportunidad fue un tímido disparo de Ulland.



En la segunda mitad, los nazaríes bajaron prestaciones pero fueron inteligentes, no tuvieron que sufrir y encontraron la rendija para doblar su ventaja en una volea impresionante de Roberto Soldado. El partido murió a 15 minutos para el final y el Granada cerró un partido redondo antes de jugar la vuelta en Budapest, escenario elegido para la vuelta por las restricciones del gobierno noruego por la pandemia.



PAU TORRES-ALBIOL: VICTORIA DE CENTRALES



Por su parte, el conjunto de Unai Emery, después de una mala racha liguera, se levantó en el 'Viejo Continente' con un triunfo muy trabajado ante el Dinamo (0-2) que le deja cerca de los cuartos de final. El 'submarino amarillo' fue mejor desde el comienzo y pronto puso en apuros al equipo del veterano Mircea Lucescu.



Trigueros fue el primero en avisar a los dos minutos con un remate -libre de marca- en el segundo palo y Parejo, con un libre directo, también cercó la meta de los ucranianos. El comienzo del Villarreal fue muy bueno y a la media hora encontró su recompensa con un tanto de Pau Torres.



El central castellonense, la pareja de Sergio Ramos en la selección española, conectó un centro medido de Gerard Moreno desde el flanco contrario, una magnífica acción para golpear primero ante el Dinamo. Una jugada que hacía justicia al arranque de los amarillos.



En la segunda mitad, a los 52 minutos, llegó el 0-2 tras un centro de Pedraza que remató Gerard Moreno. El rechace quedó sin dueño en el área pequeña y Albiol metió la pierna entre un enjambre de rivales. El gol dio alas a los españoles, que incluso perdonaron el tercero en un mano a mano del también internacional Moreno.



Tsigankov, el mejor del Dinamo, probó fortuna con dos lanzamientos lejanos que se fueron cerca de la base del poste, pero el marcador no se movió y el Villarreal regresa a España con un botín excelente para seguir vivo en la segunda competición continental. El partido se disputó con la presencia de casi 20.000 espectadores por las medidas del gobierno de Ucrania.