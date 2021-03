AMP.- Coronavirus.- Estados Unidos comprará otras 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson

06/03/2021 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS AL DRAGO - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO



Biden asegura que compartirá los excedentes de la vacuna con el resto del mundo



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la compra de otros 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson por parte del país que gobierna.



Biden ha realizado el anuncio, junto a los directivos de Johnson & Johnson y de Merck, un laboratorio que fabricará también este inmunizador después de un acuerdo anunciado por la Casa Blanca, después de una reunión este miércoles.



"Hay luz a final de este túnel oscuro del año pasado, pero no podemos bajar la guardia ahora (...). Juntos vamos a superar esta pandemia y marcar el comienzo de un futuro más saludable y esperanzador", ha subrayado el presidente estadounidense, informa CNN.



Este nuevo pedido elevará a 200 millones el total de dosis del inmunizador de Johnson & Johnson demandadas por el país, lo que permitiría la inoculación del mismo número de personas, según recoge 'The Washington Post'.



La vacuna de Johnson & Johnson ha sido la última en ser aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y su mayor particularidad es que es efectiva con una única dosis a diferencia de la mayoría de vacunas utilizadas globalmente que requieren dos.



"Vamos a empezar asegurándonos de que los estadounidenses sean atendidos primero, y luego vamos a tratar de cuidar al resto del mundo", ha señalado Biden, por otra parte, en respuesta a críticas sobre el incremento de la brecha en el acceso a vacunas de países en desarrollo y territorios como Estados Unidos.



Así, el mandatario ha asegurado que compartirá los excedentes del inmunizador con el resto del mundo.



"Necesitamos la máxima flexibilidad. Siempre existe la posibilidad de que encontremos desafíos inesperados o habrá una nueva necesidad de un esfuerzo de vacunación", ha añadido.



Estados Unidos ha sido el país más afectado del mundo por la pandemia del coronavirus y acumula más de 29 millones de contagios, así como 572.705 muertes.



No obstante, en las últimas semanas ha habido un descenso en los contagios que ha venido seguido por una flexibilización de restricciones en varios estados como Texas y Alabama, gobernados por los republicanos.



Hasta el momento, se han administrado más de 93,6 millones de dosis del inmunizador contra la COVID-19 en Estados Unidos, según las autoridades sanitarias del país.