1-1. San Lorenzo araña un punto clave en la cancha del Universidad de Chile

Ramón Arías (d) de Universidad de Chile disputa un balón con Franco di Santo de San Lorenzo hoy, en un partido de la Copa Libertadores en el estadio Nacional en Santiago (Chile). EFE/Esteban Félix

Santiago de Chile, 10 mar (EFE).- El San Lorenzo de Almagro alcanzó a igualar este miércoles la contienda frente al Universidad de Chile (1-1) en el choque de ida por la Fase 2 de clasificación a Copa Libertadores, resultado que deja en ventaja al conjunto argentino que buscará cerrar la llave en casa.

Los dos goles que vio el partido llegaron en los minutos finales, con el delantero Ángelo Henríquez adelantando a los locales en el minuto 76 con un cabezazo al segundo palo tras un tiro de esquina de Marcelo Cañete.

El gol abrió un partido que había sido bastante trabado hasta entonces y apenas dos minutos después Franco di Santo empató el choque para los azulgrana.

El ariete argentino aprovechó un rebote dentro del área luego de un tiro libre y definió cruzado sin problemas frente al guardameta Fernando De Paul.

El partido comenzó con un aviso del San Lorenzo a los seis minutos del inicio con un cabezazo conectado por el centrocampista Juan Ramírez tras buenas combinaciones del equipo que no consiguió ver puerta.

No fue hasta el término de la primera mitad que la "U" desplegó sus alternativas ofensivas y salió del campo propio, donde estuvo replegado tras la iniciativa mostrada por los pupilos de Diego Omar Dobeva.

Marcelo Cañete, volante ofensivo de la Universidad de Chile, jugó un papel fundamental para los azules y marcó el ritmo de ataque con múltiples enganches, pases bombeados y tiros de media distancia

A los 50 minutos de juego, el defensor argentino Alejandro Donatti conectó un cabezazo en el corazón del área chilena sin convertir.

La replica, en los pies de Cañete, fue un disparo de casi 30 metros de distancia que José Devecchi salvó con un manotazo al tiro de esquina.

A pesar de tener un hombre más en cancha tras la expulsión del azulgrana Diego Braghieri por una violenta infracción a los 62 minutos, el Universidad de Chile no hizo sentir el volumen ofensivo durante la última parte del juego y el marcador no volvió a moverse.

El partido de vuelta está programado para la noche del próximo miércoles y se jugará en el Estadio Pedro Bidegain, ciudad de Buenos Aires.

- Ficha técnica:

1. Universidad de Chile: Fernando De Paul; Augusto Barrios, Ramón Arias, Luis Casanova, Luis del Pino Mago; Mario Sandoval, Camilo Moya (m.87, Sebastián Galani), Simón Contreras (m.72, Thomas Rodriguez), Marcelo Cañete, Ángelo Henríquez; Joaquín Larrivey (m.72, Isaias Lujan).

Entrenador: Rafael Dudamel

1. San Lorenzo de Almagro: José Devecchi; Marcelo Herrera, Alejandro Donatti, Diego Braghieri, Gabriel Rojas; Julián Palacios (m.79, Gino Peruzzi), Jalil Elias, Yeison Gordillo (m.60, Diego Rodríguez, Juan Ramírez (m.79, Bruno Pitton); Franco Di Santo (m.79, Angel Romero), Lucas Melano (m.64, Federico Gattoni).

Entrenador: Diego Omar Dabove

Goles: 1-0, m.76: Ángelo Henríquez. 1-1, m.78. Franco di Santo.

Árbitro: el juez brasileño Raphael Claus amonestó a Mario Sandoval, Gabriel Rojas, Juan Palacios y Luis Casanova y expulsó a Braghieri (m.62).

Incidencias: Partido de ida válido por Fase 2 de clasificación a Copa Libertadores 2021, disputado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.