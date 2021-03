Venezuela.- Venezuela rechaza las "falsas acusaciones" de represión vertidas por un grupo de expertos de la ONU

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela ha rechazado este miércoles "las falsas acusaciones" que a su juicio ha vertido un grupo de expertos independiente de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la "represión" que sufre la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro y las organizaciones humanitarias.



"Venezuela expresa su más firme rechazo a las falsas acusaciones realizadas por la mal llamada Misión Internacional de Determinación de los Hechos. Una vez más, se vierten señalamientos carentes del más mínimo sustento, a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país", señala el comunicado.



Este miércoles, con motivo de la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esta misión independiente ha acusado a Venezuela de continuar con la represión no ya sólo de la oposición, sino también cada vez más contra organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias bajo el concepto de "enemigos internos".



Por su parte, desde Exteriores se ha cuestionado el "palpable doble rasero y el uso político" de "esta pseudo misión", pues está "promovida por un reducido grupo de Gobiernos" con graves situaciones internas de violaciones de los Derechos Humanos", y ha señalado a Estados Unidos de estar detrás de todo esto.



"Venezuela ratifica de manera categórica que no reconoce, ni reconocerá, mecanismos paralelos e innecesarios que pretenden entorpecer la fluida relación de cooperación establecida con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos", ha remarcado el comunicado, en el que se ha insistido en la "voluntad" del Gobierno de Caracas de cooperar con las oficinas de la ONU.



La presidente la Misión de Determinación de los Hechos, Marta Valiñas, ha criticado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por asegurar ante Naciones Unidas que los Derechos Humanos y las libertades son un pilar fundamental en sus políticas, mientras su Gobierno "continúa tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión".



"El concepto estatal de 'enemigo interno' parece ser cada vez más amplio. La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente, la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos", ha alertado.



El informe recoge presuntas detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin las garantías procesales necesarias, así como más de 200 asesinatos extrajudiciales cometidos por las fuerzas del orden venezolanas.