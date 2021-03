Una huelga de jugadores afecta el comienzo de la Liga boliviana

Imagen de Enrique Flores (d) del Always Ready con Jaime Santos de PalmaFlor Vinto, durante un partido amistoso. EFE/ Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 9 mar (EFE).- El campeonato de la División Profesional de Bolivia comenzó este martes con solo un partido jugado de los tres previstos a raíz de una huelga de jugadores contra la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y clubes que no han cancelado salarios de hasta ocho meses de anterioridad.

Dejaron de jugarse, aunque los equipos comparecieron a las canchas el encuentro entre Real Santa Cruz y Wilstermann de Cochabamba, y el de Blooming de Santa Cruz contra Guabirá de Montero.

Los jugadores respaldaron el paro de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

Por contra Nacional Potosí perdió en casa por 3-4 ante The Strongest de La Paz, que presentó un equipo alterno debido a que su plantilla titular también se sumó a la la huelga de futbolistas.

"Pedimos a la federación y a nuestro gremio podamos llegar a un acuerdo por el bien del fútbol boliviano que está en un momento de cambio" manifestaron los jugadores titulares de The Strongest en un comunicado al justificar su inasistencia a la primera jornada.

Además del impago de varios meses de varios clubes a sus futbolistas, la agremiación se opone a la creación de un tribunal de Apelaciones por encima de uno anterior de Resolución de Disputas.

Se considera que el nuevo órgano generará inseguridad jurídica y que perjudicará a los futbolistas afiliados en caso de que la última instancia decida revisar una causa que inicialmente favorezca al jugador.

En medio está la intención de la FBF de impulsar una asociación de futbolistas integrada por entrenadores y árbitros que tendrá el derecho a participar en los congresos a pesar del reconocimiento que tiene Fabol ante instancias como la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro).

La primera jornada del campeonato boliviano debe continuar este miércoles con los partidos que completan el resto de los diez equipos de la División Profesional, aunque es posible que varios de ellos no se jueguen.

Los directivos del campeón Always Ready de El Alto anunciaron que jugarán contra Real Tomayapo de Tarija bajo la advertencia de sancionar a los jugadores en caso de que se sumen al paro.