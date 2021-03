Trabajadores de Hollywood reservaron indebidamente citas para vacunarse

Un vial vacío de la vacuna Moderna covid-19 en las instalaciones de Monterey Mushrooms en Morgan Hill, California, el 3 de marzo de 2021. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Los Ángeles, 9 mar (EFE).- La ciudad de Pasadena, en California, canceló este martes una jornada de vacunación contra la covid-19 después de que cientos de personas que no eran elegibles para recibir las vacunas se inscribieron, entre ellas trabajadores en la industria del entretenimiento de Hollywood y los medios de comunicación, reportó el periódico Los Angeles Times.

La jornada pretendía aplicar la primera dosis de la vacuna a unas 1.500 personas elegibles, entre las que se contaban mayores de 65 años y trabajadores esenciales que viven o trabajan en Pasadena, una ciudad del condado de Los Ángeles.

Sin embrago, unas 900 personas que no cumplían con los requerimientos se inscribieron para aplicarse la vacuna.

Lisa Derderian, portavoz de la ciudad de Pasadena, dijo al rotativo que “muchas de las citas fueron reservadas por personas que trabajaban en los medios de comunicación y en Hollywood”.

Entre los que quisieron saltarse las pautas de prioridad están empleados de compañías de producción, servicios de transmisión de televisión y estudios de telenovelas.

Derderian explicó que de alguna manera los cientos de personas no elegibles accedieron a un correo electrónico que el Departamento de Salud Pública de Pasadena envió la semana pasada a personas mayores,empleados de la salud y de cuidado infantil, maestros y trabajadores de alimentos que habían expresado previamente su interés en recibir la vacuna, diciéndoles que podían reservar citas en una jornada en el Pasadena City College.

El correo electrónico, que incluía un enlace de registro al sistema de citas de vacunación de California, especificaba que los trabajadores debían presentar pruebas de que eran elegibles y vivían o trabajaban en Pasadena.

Al parecer el correo electrónico y el enlace de registro se distribuyeron entre las personas que se registraron de forma indebida.

El sistema de programación de citas de California permite reservar una cita sin verificar la elegibilidad. Tan solo en el lugar de vacunación se realiza la verificación. Ante este panorama, Pasadena decidió cancelar la jornada de vacunación prevista para el jueves.

Derderian dijo al rotativo que algunos adultos mayores lloraron cuando supieron que sus citas tendrían que ser cambiadas.

Tanto las autoridades estatales como las locales están concentrando esfuerzos para vacunar a las personas más vulnerables a la covid-19.

Un total de 10.628.752 vacunas se han aplicado en el estado hasta este martes.