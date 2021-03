Tenis.-Garbiñe Muguruza no da opciones a la polaca Swiatek y se mete en cuartos de Dubai

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se clasificó este miércoles para los cuartos de final del torneo de Dubai, perteneciente a la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras derrotar con autoridad a la polaca Iga Swiatek por 6-0, 6-4.



La de Caracas, novena cabeza de serie, continúa mostrando buenas sensaciones en este inicio de temporada y firmó otra victoria de mérito ante la actual campeona de Roland Garros, cuyo intento de reacción llegó demasiado tarde para impedir que la doble campeona de 'Grand Slam' se metiese en sus tercera antepenúltima ronda del año.



Muguruza estuvo muy sólida ante la joven tenista centroeuropea, demasiado errática desde el principio. La exnúmero uno del mundo logró 'break' nada más empezar y tras salvar dos bolas de rotura en el segundo juego, ya no tuvo más problemas para adjudicarse con un 'rosco' la primera manga, con sólo tres puntos cedidos en los últimos cuatro juegos.



El panorama pareció cambiar en el segundo set. La polaca mejoró su tenis, pero la hispano-venezolana no bajó su nivel con el servicio y rompió pronto para ponerse por delante (3-1). Sin embargo, Swiatek no se descentró en esta ocasión y supo recuperar la desventaja para volver a recuperar la delantera en el marcador (4-3).



Muguruza tampoco se vio afectada por la pérdida de su saque y consiguió sacar adelante el octavo juego pese a un peligroso 30-30 y con su rival algo más entonada, pero que no pudo mantener su nivel y cedió de forma decisiva su saque. La de Caracas no perdonó ya para cerrar su billete a cuartos donde se volverá a ver las caras con la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la que ganó la pasada semana en Doha (6-2, 6-7, 6-3).