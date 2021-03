Selena Quintanilla será homenajeada en los Grammy este domingo

Según un comunicado, la entrega del Lifetime Achievement Award (Premio a la Trayectoria Artística) formará parte de la ceremonia que la Academia ha organizado de manera adaptada a la pandemia del coronavirus. EFE/ ARCHIVO

Los Ángeles (EE.UU.), 09 mar. (EFE).- Selena Quintanilla, la cantante conocida como la "reina del tex-mex", recibirá un homenaje póstumo en la gala de los Grammy de este domingo, informó la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

"Selena habría estado muy emocionada por este honor, al igual que cuando ganó su Grammy en 1994. Este premio representa todo su duro trabajo y, lo que es más importante, representa a nuestra cultura latina", aseguró su padre, Abraham Quintanilla, en declaraciones a la revista People.

Según un comunicado, la entrega del Lifetime Achievement Award (Premio a la Trayectoria Artística) formará parte de la ceremonia que la Academia ha organizado de manera adaptada a la pandemia del coronavirus.

"Me hizo muy feliz abrir la caja y ver este importante premio en honor al trabajo de mi hija", reconoció el padre de la artista, asesinada en 1995.

Abraham Quintanilla aseguró que es consciente de que la imagen y el legado de Selena han crecido con el paso de los años, especialmente después de la película en la que Jennifer López encarnó a su hija y de la serie que Netflix acaba de estrenar sobre la vida de la cantante.

"La vida de Selena se truncó, pero sus fans la han llevado consigo a lo largo de los años y su legado se transmite de generación en generación. Eso es increíble", señaló.

Muchas artistas actuales, como Jennifer López y Selena Gómez, han citado a la texana como influencia. También la rapera Cardi B, de origen puertorriqueño, celebró este martes la noticia del homenaje en Twitter, "la amo", aseguró.

Talking Heads, Grandmaster Flash & The Furious Five, Lionel Hampton, Marilyn Horne y Salt-N-Pepa serán el resto de homenajeados en una gala que tiene a Taylor Swift y Beyoncé como grandes favoritas.

El grupo recientemente formado por Bruno Mars y Anderson. Paak, Silk Sonic, acaba de confirmar su actuación, que se sumará a las ya anunciadas por Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles y Billie Eilish.