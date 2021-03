Rohaní urge a EEUU a "no retrasar" su vuelta al JCPOA y dar "el primer paso"

Tehran (Iran (islamic Republic Of)), 27/05/2020.- Iranian President Hassan Rouhani delivers a speech to MPs during the inauguration ceremony of the new Iranian parliament, in Tehran, Iran, 27 May 2020. Following the first round of legislative elections held on 21 February 2020, the Islamic Consultative Assembly is set to be dominated by conservatives for the next four years. (Elecciones, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teherán, 10 mar (EFE).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, urgió este miércoles a Estados Unidos a "no retrasar" su vuelta al acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA por sus siglas en inglés) y a dar "el primer paso" en el cumplimiento del pacto.

"No sean tímidos y regresen al camino de la ley y a la implementación de las normas internacionales. No retrasen esto y sepan que, como anunció el líder supremo (Alí Jameneí), nosotros volveremos a nuestros compromisos inmediatamente después de que ustedes lo hagan", dijo el presidente iraní.

Rohaní insistió durante la reunión semanal del gabinete en que Irán espera que "los que ayer quebrantaron la ley y hoy dicen que quieren cumplir la ley, lo demuestren en la práctica", según el texto publicado por la Presidencia iraní.

El Gobierno estadounidense de Joe Biden ha manifestado su disposición a regresar al JCPOA, que fue firmado entre Irán y seis potencias (EE.UU., Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) pero del que se retiró su predecesor, Donald Trump, para volver a imponer sanciones a Irán.

El problema ahora es que mientras Teherán exige que EE.UU. levante primero sus sanciones, Washington pide a Irán que vuelva a cumplir con sus compromisos del pacto, de los que se ha alejado hasta producir uranio enriquecido al 20 % y limitar las inspecciones internacionales de sus programa nuclear.

"Todas las condiciones están listas para que los siete países vuelvan a sus obligaciones. EE.UU. debe dar el primer paso para regresar al acuerdo ya que ha sido la primera parte en romper el compromiso", apostilló Rohaní.

El mandatario aseveró que su país está preparado para volver a cumplir con sus obligaciones: "Estamos listos para implementar todo el JCPOA a cambio de todo, como también estamos dispuestos a implementar una parte a cambio de otra parte", agregó.

Para tratar de salir del actual punto muerto, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, propuso ayer desarrollar un sistema de "pasos sincronizados y simultáneos" que adopten Irán y EE.UU.

Al respecto, Mahmud Vaezí, jefe de gabinete de la oficina de Rohaní, dijo hoy que esa propuesta rusa "está destinada a allanar el camino" pero "no significa que se haya coordinado" con Irán o que Teherán dé su visto bueno.

Por su parte, un alto funcionario de seguridad afirmó en condición de anonimato a la televisión estatal en inglés Press TV que Irán se opone a un regreso "paso a paso" al JCPOA.

Esta fuente indicó que el país solo acepta el levantamiento de las sanciones de manera verificable antes de volver al cumplimiento total del acuerdo multilateral o de mantener cualquier conversación oficial o informal con EE.UU.

Entretanto, en EE.UU., ayer, un total de 140 legisladores demócratas y republicanos solicitaron a Biden que apueste por un enfoque más global frente a las amenazas de Irán en Oriente Medio y combine diplomacia y sanciones.