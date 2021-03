Pilar Rubio sorprende con un cambio de look

04/10/2018 MADRID, SPAIN - OCTOBER 04: Pilar Rubio presents 'Alma En Pena' 2018 new collection campaign on October 4, 2018 in Madrid, Spain. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CARLOS ALVAREZ



MADRID, 10 (CHANCE)



Pilar Rubio ha aparecido esta noche en 'El Hormiguero' con un cambio de look que no esperábamos para nada, de hecho en un primer momento nos hemos pensado que se trataba de una peluca ya que se trata de un corte de pelo muy arriesgado y bestial. La colaboradora de televisión ha entrado bailando en el programa con un look total whyte y con un corte de melena por encima de los hombros.



Y es que aunque sabemos que la mujer de Sergio Ramos es una de las más radicales con sus cambios de looks no nos hemos creído esta imagen hasta que no nos hemos metido en su perfil de Instagram y hemos visto una imagen que ha colgado Pilar mirando fijamente al espejo y maquillándose donde vemos perfectamente este corte de pelo que nos ha dejado boquiabiertos nada más empezar el programa.



Hubiese sido más bestial si la colaboradora de televisión se hubiese teñido su corta melena, pero parece que eso hubiese sido demasiado ya que primero ha tenido que adaptarse a esta nueva imagen con la que la vemos espectacular. Este corte le sienta de fábula porque realza su figura estética haciéndola todavía más alta y marcando más las facciones de su rostro.



Sea como sea, Pilar Rubio no tiene ni miedos ni complejos y está guapa con todo lo que se ponga y con larga o corta melena.