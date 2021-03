Película "Lukashenko. Goldmine" acusa a líder bielorruso de llevar vida de ricos

10 mar (Reuters) - Una película que acusa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de gastar cientos de millones de dólares en lujosas residencias, aviones y autos Rolls-Royce y Maybach ha tenido más de 3 millones de visitas en YouTube desde su estreno el lunes.

La película del servicio de noticias opositoras NEXTA, con sede en Polonia, fue lanzada mientras activistas de la oposición se preparan para una nueva ronda de protestas contra la reelección el año pasado de Lukashenko, quien gobernó el país durante 27 años y se hace llamar "el presidente del pueblo".

El filme se hace eco de un video lanzado por aliados del crítico del Kremlin Alexei Navalny después de su encarcelamiento, lo que alimentó protestas en Rusia a principios de este año. Mostraba un palacio que decía pertenecía al presidente Vladimir Putin, aunque el Kremlin lo negó.

Las autoridades bielorrusas no han hecho comentarios desde el lanzamiento de la película, pero Lukashenko acusó la semana pasada a sus opositores de preparar una historia falsa para desestabilizar a la exrepública soviética, un aliado cercano de Rusia.

"Quiero que entiendan: he estado trabajando como presidente por un cuarto de siglo y si hubiera miles de millones, como dicen, o palacios, ya me habrían hecho pedazos por todos lados", dijo durante una visita a una fábrica. "No robé nada a mi Estado, no tomé nada", agregó.

Las protestas masivas que estallaron en agosto pasado por una elección que sus oponentes dicen que estuvo descaradamente arreglada, representan el mayor desafío al gobierno de Lukashenko. Disminuyeron después de una feroz represión, pero líderes de la oposición pretenden volver a protestar pronto.

Lukashenko, quien era gerente de una granja colectiva, aparece muchas veces conduciendo tractores, visitando fábricas y jugando al hóckey sobre hielo para promover una imagen de hombre de pueblo y ha sugerido el vodka y los saunas como tratamiento para el coronavirus.

El fundador de NEXTA Stsiapan Putsila dijo que el Palacio de la Independencia de Lukashenko en Minsk cuesta al presupuesto estatal 250 millones de dólares y que tenía más de 17 otras residencias alrededor del país. Anteriormente el mandatario había dicho que sus autos eran regalos de empresarios.

"El propósito del filme es fomentar la actividad de protesta", dijo el analista político Alexander Klaskovsky. (Editado en español por Lucila Sigal)