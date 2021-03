Patti Smith interpreta miniconcierto en Brooklyn

NUEVA YORK (AP) — Patti Smith interpretó un miniconcierto en el Museo de Brooklyn el martes para honrar al fallecido fotógrafo Robert Mapplethorpe y dar su voz a una serie de eventos que representan los primeros pasos de Nueva York hacia un regreso a las presentaciones en vivo en foros a puerta cerrada.

Smith interpretó seis canciones además de leer poesía y fragmentos de su libro “Just Kids” en el Patio de las Bellas Artes en el museo, con su voz retumbando en el techo de tragaluz a 60 pies (18 metros) de altura. El concierto también sirvió para rendir homenaje a los trabajadores del museo y convocó a casi 50 personas, todas manteniendo el distanciamiento social con sillas espaciosamente colocadas.

“No estoy nerviosa, pero ha pasado tanto tiempo”, dijo Smith al público. Una hora más tarde, justo antes de ponerse su mascarilla y salir del escenario en medio de una ovación de pie agregó: “Espero verlos pronto”.

Vestida de negro de sus botas a su blusa, con el cabello canoso flotando, Smith y su acompañante Tony Shanahan, interpretaron “Wing”, “My Blakean Year”, “Grateful” y “Dancing Barefoot”, así como “How Can We Hang On to a Dream?” de Tim Hardin y “Helpless” de Neil Young. Smith terminó su set con su mayor éxito, “Because the Night”, una canción compuesta por Bruce Springsteen.

Este fue uno de múltiples eventos culturales en la ciudad que forman parte de NY PopsUp, un festival que continuará hasta el 6 de septiembre y es supervisado por los productores Scott Rudin y Jane Rosenthal.

La programación es encabezada por el artista y director interdisciplinario Zack Winokur, quien dijo que busca eventos que “nos recuerden qué es conectar con otra gente a través de una presentación en vivo”.

“Tenemos que ir paso a pasito para asegurarnos de que sea increíblemente seguro”, dijo. “Aquellas limitaciones nos dan un tipo de intimidad y oportunidad que realmente nos ha hecho volver a lo básico de lo que es conectar con la gente y conectar con el arte de nuevo”.

Los otros espectáculos se harán en sitios que se pueden adaptar para presentaciones con distanciamiento social como The Apollo en Harlem, St. Ann’s Warehouse en Brooklyn y el teatro Music Box de Broadway.

Otros artistas que participarán en el festival son Hugh Jackman, Chris Rock, Alec Baldwin, Amy Schumer, Billy Porter, Idina Menzel, Renée Fleming y Matthew Broderick.

Smith, conocida como la Madrina del Punk, inició su carrera en Nueva York a comienzos de la década de 1970 con una mezcla de música cerebral y a la vez crudamente emotiva. En su concierto leyó una selección de “Just Kids” sobre su vida con Mapplethorpe (fallecido en la misma fecha del concierto en 1989) cuando vivían en el distrito de Brooklyn y eran una pareja sin mucho dinero, pero con una colección de discos increíble.

