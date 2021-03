Maduro acusa a Iván Duque de un supuesto plan para robar armas a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 9 mar (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes a su homólogo colombiano, Iván Duque, de un supuesto plan para robar armas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por lo que pidió a los militares no bajar la guardia.

"Ellos quieren dañar, sabotear y robar buena parte del sistema de armas venezolano, caotizar el sistema de armas venezolano", dijo el mandatario, en un acto con jefes militares, para luego señalar que los "sistemas de inteligencia y contrainteligencia" colombiano están involucrados en estos supuestos planes.

Subrayó que Venezuela, que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Colombia, tiene hoy "un gran sistema defensivo", por lo que dijo a la FANB que las armas "tienen que estar perfectamente alineadas y apuntadas en defensa del territorio nacional a lo largo y ancho de la república".

Maduro aseguró que, según averiguaciones que maneja la FANB, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia está detrás de "más de 600 casos de intentos de compra, de soborno, de oficiales venezolanos".

"No paran, todos los días están buscando un traidor que venda un sistema de armas, que sabotee un sistema de armas, que se robe un parque de armas, todos los días, para desarmar a la Venezuela bolivariana, para desarmar a nuestra FANB", prosiguió.

El mandatario volvió a acusar al Gobierno de Duque de haber prestado "todo el apoyo físico, logístico, territorial, de inteligencia, para que ellos (los Estados Unidos) vinieran a invadir Venezuela".

En este sentido, consideró que las nuevas denuncias sobre la supuesta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela son un "refrito reactivado por el obsesivo Iván Duque, para tratar de escalar un conflicto armado".

"Con eso tratan de justificar lo que llaman el 'casus bellis' para un conflicto armado, quieren escalar un conflicto armado a partir del refrito (...) para tratar de violar la soberanía territorial venezolana, ya sabemos donde vienen los planes, conocemos sus planes, ahora que nadie baje la guardia", sostuvo.

Maduro insistió en su llamamiento a los militares a mantenerse alerta y no permitir jamás que estos supuestos planes de robo de armas lleguen a alguna unidad o cuartel militar.