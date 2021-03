Los Reyes acuden a la 19 edición de 'In Memoriam'

10/03/2021 During 19 edition of In Memoriam Concertfor victims of terrorism in Madrid on Wednesday, 10 March 2021. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CHEMA CLARES



El concierto 'In Memoriam' que ha tenido lugar este miércoles para recordar a las víctimas del terrorismo ha estado marcado por la presencia de Don Felipe Vi y Doña Letizia. Los reyes, que han sido el primer acto en el que se han dejado ver juntos por primera vez después de que se hiciera pública la vacunación de las infantas, Elena y Cristina, ya que al monarca le vimos de forma individual hace unos días, se han dejado ver de una manera impecable.



Esta edición se ha llevado a cabo en el Auditorio Nacional de Madrid y ha estado dirigida por el maestro Federico Jusid, organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y patrocinado por la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), la Fundación Montemadrid, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Madrid.



Los Reyes llegaban juntos, muy puntuales, con unos looks de lo más elegantes y siguiendo con el luto riguroso. En esta ocasión, Doña Letizia ha optado por un conjunto de pantalón largo y Don Felipe VI, como no podía ser de otra manera con un traje negro con corbata, eso sí, granate para darle un toque más sofisticado.